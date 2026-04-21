Il Liceo Fermi di Ragusa trionfa nel biliardo: titolo regionale e pass per le finali nazionali

Prestazione impeccabile e titolo regionale conquistato. Il Liceo Scientifico E. Fermi si impone nella fase siciliana del Campionato “Biliardo & Scuola” 2026, disputata il 19 aprile ad Augusta presso l’A.S.D. Augusta Billiards.

La competizione, dedicata alla specialità carambola “libera”, ha visto sfidarsi tre istituti: oltre al liceo ragusano, l’I.I.S. U. Foscolo e il Liceo Megara. A fare la differenza sono stati gli studenti-atleti del Fermi – Carla Diquattro, Samuele Ferraro e Lorenzo Fiore – capaci di vincere tutti gli incontri con determinazione e precisione.

Una vittoria costruita tra talento e preparazione

Il successo del liceo ragusano non è frutto del caso, ma il risultato di un percorso strutturato che unisce sport e formazione. Gli studenti hanno dimostrato non solo abilità tecnica, ma anche grande concentrazione e maturità agonistica, elementi fondamentali in una disciplina come il biliardo.

Grande soddisfazione è stata espressa dal professor Roberto Criscione, referente del progetto scolastico, che ha evidenziato il valore educativo dell’iniziativa. Il biliardo, ha sottolineato, rappresenta anche un laboratorio didattico in cui concetti di fisica e matematica trovano applicazione concreta.

Crescita tecnica e valore educativo

A confermare il livello raggiunto dagli studenti è stato anche Roberto Turlà, coordinatore regionale del progetto, che ha rimarcato la crescita tecnica e la maturità dei partecipanti.

L’evento ha rappresentato anche un momento di confronto e socializzazione tra studenti provenienti da diverse province siciliane, dimostrando come lo sport scolastico possa essere un potente strumento di integrazione e condivisione.

Verso le finali nazionali di Schio

Grazie ai risultati ottenuti, il Liceo Fermi di Ragusa e l’I.I.S. Foscolo di Canicattì si qualificano per la fase nazionale del Campionato “Biliardo & Scuola”, in programma a Schio dal 18 al 20 maggio.

Un appuntamento importante che vedrà i giovani talenti siciliani confrontarsi con i migliori studenti d’Italia, portando con sé non solo ambizioni sportive, ma anche un modello educativo che unisce apprendimento e passione.

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