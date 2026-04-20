Oro e medaglie per Scicli nella ginnastica artistica: giornata da incorniciare

A dominare la pedana sono state proprio le ginnaste dell’associazione sportiva sciclitana che hanno raccolto, fra impegno e risultati, titoli regionali frutto di mesi di lavoro e sacrifici. “E’ stata una giornata carica di emozioni e sano agonismo – ha commentato la società – ogni esercizio presentato ha raccontato mesi di sacrifici e dedizione, trasformando la passione in risultati concreti che rendono orgogliosa l’intera comunità sportiva e che rappresentano l’inizio di una stagione che si preannuncia entusiasmante”.

I risultati elencati dalla dirigenza. Nella categoria LC3 Base, ha brillato il talento di Greta Carrubba (A5), che si è laureata campionessa regionale con una prova impeccabile, seguita dall’ottimo secondo posto di Lia La Guardia (J2) che ha conquistato il titolo di vice campionessa regionale. La striscia positiva è continuata nella categoria LD3, dove Greta Carrabba (A3) ha concesso il bis salendo nuovamente sul gradino più alto del podio, accompagnata dal bronzo di Ilenia Reitano (S2), autrice di una prestazione di grande carattere.

A completare il quadro di una domenica da incorniciare ci hanno pensato le atlete della categoria LD Base: Viola Cartia (S2) ha incantato i giudici conquistando il titolo di campionessa regionale mentre Cristina Maltese (S1) ha ottenuto un prestigioso secondo posto, confermandosi vice campionessa regionale.

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