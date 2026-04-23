“Porca miseria!” e urla in diretta: la telecronaca della partita Comiso-Don Bosco alla ribalta nazionale. VIDEO

Una telecronaca talmente accesa, spontanea e fuori dagli schemi da trasformare una semplice partita di Prima Categoria siciliana in un caso nazionale. È successo durante Comiso-Don Bosco 2000, sfida valida per i playoff promozione, finita poi 2-1 per il Comiso, ma a conquistare davvero il pubblico non è stato solo il risultato finale.

Sui social è infatti diventato virale un estratto della telecronaca della gara, con il commentatore protagonista di una narrazione travolgente, ricca di emozione, urla strozzate, “porca miseria” e reazioni istintive davanti alle occasioni mancate, compreso un clamoroso gol sbagliato a porta praticamente vuota.

Un mix di passione autentica e coinvolgimento totale che ha rapidamente fatto il giro del web, attirando l’attenzione di migliaia di utenti e finendo persino sulle pagine della Gazzetta dello Sport, che ha rilanciato il video diventato ormai uno dei contenuti sportivi più condivisi delle ultime ore.

Una telecronaca fuori dagli schemi che conquista il web

Il fascino del calcio dilettantistico spesso si nasconde proprio in questi dettagli: spontaneità, emozione vera e una partecipazione che difficilmente si ritrova nei grandi palcoscenici del professionismo.

Il telecronista di Comiso-Don Bosco 2000 è riuscito a trasformare ogni azione in un piccolo evento, caricando il racconto con toni accesissimi e reazioni sincere che hanno immediatamente colpito il pubblico social.

Le sue esclamazioni, tra disperazione e incredulità, hanno reso il video irresistibile, tanto da farlo rimbalzare rapidamente su Facebook, Instagram, TikTok e gruppi WhatsApp dedicati al calcio locale e nazionale.

Comiso vince 2-1, ma il vero spettacolo è in telecronaca

Per la cronaca sportiva, il Comiso ha conquistato la vittoria per 2-1 contro il Don Bosco 2000 nella sfida playoff promozione. Un successo importante sul campo, che però è stato quasi oscurato dalla popolarità esplosa attorno al video del commento.

© Riproduzione riservata