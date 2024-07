Tiro a Volo: Stefano Covato e Giuseppe Fiume ricevono la medaglia della città di Modica per i loro straordinari successi

I modicani, Stefano Covato e Giuseppe Fiume, della società “TAV, Tiro a Volo La Contea”, hanno ottenuto degli straordinari risultati.

Stefano Covato, concittadino e Campione Italiano di Fossa Universale, e Giuseppe Fiume, Campione Europeo junior e assoluto, hanno recentemente visitato il sindaco della città, Maria Monisteri, accompagnati dal consigliere FITAV Adriano Avveduto. Durante l’incontro, i due atleti hanno condiviso con il sindaco le emozioni e le esperienze delle loro vittorie. Covato e Fiume hanno portato con sé i trofei conquistati, testimonianza del loro impegno e della loro dedizione.

In onore dei loro traguardi, Maria Monisteri ha consegnato loro la medaglia della Città di Modica, augurando loro ulteriori successi e incoraggiandoli a rappresentare la società modicana sui campi di tiro internazionali. La visita ha sottolineato l’importanza dello sport nella comunità e il valore del supporto locale per gli atleti che portano in alto il nome di Modica nel mondo.

