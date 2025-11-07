Tappa a Ragusa Ibla per “Linea Verde Italia”. Ecco quando andrà in onda

Le telecamere di Linea Verde Italia, la celebre trasmissione di Rai Uno dedicata ai territori e alle eccellenze italiane, sono tornate in provincia di Ragusa per una puntata speciale ambientata nei luoghi di Montalbano. La troupe del programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto (Nicola Prudente), ha fatto tappa in questi giorni tra Scicli, Modica e Ragusa Ibla, catturando scorci, storie e sapori che raccontano l’anima più autentica del Sud Est siciliano.

La puntata, registrata oggi, andrà in onda sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, e promette di essere un vero e proprio viaggio tra paesaggi mozzafiato, cultura e tradizioni, con un’attenzione particolare ai temi ambientali e alla valorizzazione del territorio. Linea Verde Italia, infatti, porta ogni settimana gli spettatori alla scoperta delle città italiane che investono su sostenibilità, innovazione e tutela del paesaggio, mostrando esempi concreti di come l’ambiente possa diventare una risorsa strategica per il futuro.

In provincia di Ragusa, i conduttori hanno percorso i luoghi iconici resi celebri dal Commissario Montalbano, dalle vie barocche di Scicli e Ragusa Ibla fino ai panorami di Modica, immergendosi in un contesto in cui arte, natura e sapori locali si fondono in un racconto di bellezza e identità.

Con una media di oltre due milioni di telespettatori e punte che superano il 20% di share, Linea Verde Italia si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico, capace di coniugare intrattenimento e divulgazione, tradizione e innovazione, in un racconto che — questa volta — parla siciliano.

📺 Appuntamento quindi sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, per scoprire la bellezza, l’ospitalità e la magia dei luoghi di Montalbano. Foto di Ezio Cairoli

