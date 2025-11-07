Mattinata dedicata alla prevenzione negli uffici della Prefettura di Ragusa, dove una squadra sanitaria ha somministrato il vaccino antinfluenzale ai dipendenti degli enti locali. L’iniziativa, promossa in sinergia con l’Azienda Sanitaria Provinciale e sostenuta dal prefetto Giuseppe Ranieri, ha permesso a circa trenta lavoratori di ricevere la vaccinazione direttamente sul luogo di lavoro, a margine […]
Tappa a Ragusa Ibla per “Linea Verde Italia”. Ecco quando andrà in onda
07 Nov 2025 12:17
Le telecamere di Linea Verde Italia, la celebre trasmissione di Rai Uno dedicata ai territori e alle eccellenze italiane, sono tornate in provincia di Ragusa per una puntata speciale ambientata nei luoghi di Montalbano. La troupe del programma, condotto da Monica Caradonna e Tinto (Nicola Prudente), ha fatto tappa in questi giorni tra Scicli, Modica e Ragusa Ibla, catturando scorci, storie e sapori che raccontano l’anima più autentica del Sud Est siciliano.
La puntata, registrata oggi, andrà in onda sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, e promette di essere un vero e proprio viaggio tra paesaggi mozzafiato, cultura e tradizioni, con un’attenzione particolare ai temi ambientali e alla valorizzazione del territorio. Linea Verde Italia, infatti, porta ogni settimana gli spettatori alla scoperta delle città italiane che investono su sostenibilità, innovazione e tutela del paesaggio, mostrando esempi concreti di come l’ambiente possa diventare una risorsa strategica per il futuro.
In provincia di Ragusa, i conduttori hanno percorso i luoghi iconici resi celebri dal Commissario Montalbano, dalle vie barocche di Scicli e Ragusa Ibla fino ai panorami di Modica, immergendosi in un contesto in cui arte, natura e sapori locali si fondono in un racconto di bellezza e identità.
Con una media di oltre due milioni di telespettatori e punte che superano il 20% di share, Linea Verde Italia si conferma uno dei programmi più amati dal pubblico, capace di coniugare intrattenimento e divulgazione, tradizione e innovazione, in un racconto che — questa volta — parla siciliano.
📺 Appuntamento quindi sabato 22 novembre alle 12:30 su Rai Uno, per scoprire la bellezza, l’ospitalità e la magia dei luoghi di Montalbano. Foto di Ezio Cairoli
