Stop ai telefonini ai bambini: approvata all’unanimità legge all’ARS

Con 47 voti favorevoli, zero contrari e nessun astenuto, l’Assemblea Regionale Siciliana (Ars) ha approvato in via definitiva la legge proposta dal Movimento 5 Stelle che mira a vietare l’uso di smartphone e dispositivi digitali ai bambini fino a cinque anni e a limitarne fortemente l’utilizzo in età successive. Si tratta di un plebiscito che sottolinea l’urgenza di affrontare un problema sempre più diffuso.

Un segnale forte anche a livello nazionale

Il promotore della legge, il deputato-pediatra Carlo Gilistro, ha espresso soddisfazione per l’approvazione: “Questo voto dimostra che la gravità del problema è stata compresa da tutti. Il sì dell’Ars è un segnale forte, soprattutto perché arriva dal Parlamento della regione più grande d’Italia. Roma non potrà ignorarlo, specie considerando che il ministro Valditara sta già lavorando in questa direzione, con l’annuncio del divieto di smartphone nelle scuole.”

Cosa prevede la legge

La norma stabilisce il divieto totale di utilizzo di dispositivi digitali e videogiochi per i bambini fino a 5 anni, l’uso limitato e supervisionato per i bambini dai 6 anni in su, il divieto di utilizzo di apparecchiature elettroniche per gli alunni delle scuole medie e superiori durante le ore didattiche, campagne di sensibilizzazione promosse dalla Presidenza del Consiglio e dai Ministeri della Salute e dell’Istruzione per informare genitori e insegnanti sui rischi legati all’uso smodato di dispositivi digitalie e sanzioni amministrative da 150 a 500 euro per chi viola le disposizioni.

L’allarme lanciato dalla politica e dagli studi recenti

Gilistro ha evidenziato il ruolo della legge come un forte grido d’allarme: “Troppi genitori scambiano il cellulare per un babysitter, senza sapere che così facendo espongono i loro figli a rischi gravissimi. Studi recenti mostrano che il 30% dei genitori italiani utilizza lo smartphone per calmare i figli già durante il primo anno di vita, e che 8 bambini su 10 tra i 3 e i 5 anni sanno già usarlo.”

© Riproduzione riservata