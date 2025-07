Spiagge: sul litorale ispicese vietati i mezzi meccanici, solo pulizia manuale

Modalità condivise dal sindaco Innocenzo Leontini, dalla sua amministrazione, dagli uffici del servizio ecologico di concerto con le associazioni che hanno a cuore la tutela ambientale del territorio fra questi il gruppo Pirati della Marza e il circolo locale di Legambiente con cui, nei giorni scorsi, si è tenuto un incontro operativo finalizzato proprio alla programmazione della pulizia delle spiagge nei mesi estivi. C’è un perchè sulla decisione di vietare l’uso di mezzi meccanici. Nelle spiagge da Santa Maria del Focallo a Marina di Marza fino a Porto Ulisse sono solite nidificare le tartarughe Caretta-Caretta ed il Fratino, l’uccello che nidifica nella sabbia dove le femmine di questa specie in estinzione creano una piccola buca, non vicina all’acqua del mare, e qui lasciano tre uova che vengono covate per un mese. Il periodo della nidificazione di questa specie di uccello và da marzo fino a luglio-agosto. Piena condivisione tra ente pubblico e volontariato ambientale per assicurare una gestione equilibrata tra decoro urbano e tutela della biodiversità.

Pulizie mirate e ridotte nel mese di luglio, da effettuarsi esclusivamente nei tratti monitorati e solo previa verifica dell’assenza di nidi o orme sospette, ripresa della pulizia meccanica ad agosto, con attenzione particolare alle aree di schiusa o in presenza di nidi segnalati dal personale volontario autorizzato e parallelamente, per l’intera stagione estiva, sarà garantita la pulizia manuale delle spiagge, a cura del personale incaricato, per assicurare condizioni di igiene e decoro, nel pieno rispetto degli habitat sensibili. “Il piano è stato accolto con favore anche dall’associazione Plastic free rappresentata da Graziano Accetta e dalla sezione del WWF rappresentata da Piero Lancetta, da anni impegnata in attività di monitoraggio e tutela della biodiversità lungo la costa sud-orientale siciliana, con particolare attenzione alla Caretta-Caretta – afferma l’assessore all’ecologia Marco Santoro – l’associazione continuerà a svolgere attività di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti. Importante è stato il contributo del circolo Sikelion di Legambiente rappresentato da Anna Alì che ha offerto la disponibilità a collaborare attivamente nel monitoraggio e nelle iniziative di educazione ambientale”.

