Spacciava cocaina tra le auto di un supermercato: incastrato dai Carabinieri dopo un pedinamento

Blitz dei Carabinieri a Ragusa: un 46enne del posto è stato arrestato in flagranza di reato per spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, è stato colto sul fatto mentre ha ceduto un involucro contenente cocaina a un cliente. L’operazione, condotta dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Ragusa, è scattata dopo un’attenta attività di osservazione e pedinamento.

Nei giorni scorsi, i militari impegnati in un servizio mirato alla repressione del traffico di droga, hanno notato il 46enne aggirarsi con fare sospetto nel parcheggio di un supermercato della città. Un comportamento che ha insospettito i Carabinieri, spingendoli a seguirne attentamente i movimenti. Poco dopo, la conferma dei sospetti: l’uomo si è incontrato con un altro soggetto per uno scambio rapido e discreto. Una cessione lampo, tipica delle transazioni di stupefacenti.A quel punto, i militari sono intervenuti senza esitazioni. Il controllo sui due ha portato alla scoperta della droga, nonché del denaro utilizzato per l’acquisto. Mentre lo spacciatore veniva arrestato e posto agli arresti domiciliari, il cliente è stato segnalato alla Prefettura di Ragusa come assuntore di sostanze stupefacenti, secondo quanto previsto dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di stupefacenti.

