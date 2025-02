Solo un italiano ora potrebbe salvare il mondo. E io credo di sapere chi è

La rubrica dello psicologo, a cura di Cesare Ammendola

Il 21 Dicembre del 1512, esseri venuti da un’altra galassia visitarono la Terra in gran segreto e, sbarcati nei pressi di un paesino della Francia, convocarono quattro rappresentanti del genere umano: un francese, un inglese, un tedesco e un italiano. E dissero loro nelle loro quattro lingue:

“Il vostro mondo è dominato dalle guerre, dalla violenza e dalle ingiustizie. Noi vediamo già anche il vostro futuro. Milioni di bambini saranno vittime del vostro odio, della vostra brama di potere e di possesso, delle vostre ideologie e faziosità. E così sarà per secoli. Il vostro progresso tecnologico sarà tanto prodigioso quanto disumano. Vi impegnerete a raggiungere Marte e vi impegnerete nello stesso tempo a distruggere il vostro pianeta. Per quale ragione dovremmo risparmiare la razza umana? Solo se risponderete in modo convincente alla nostra domanda, non invaderemo il vostro pianeta. Rispondeteci ora. Perché mai dovremmo risparmiarvi?”

Il tedesco prese la parola per primo con orgoglio: “Ogni carrozza del nostro esercito, ogni cavallo della nostra artiglieria è un’arma ineguagliabile!”

Gli alieni obiettarono: “Siete morti.”

Allora il francese intervenne con decisione: “Ogni cannone del nostro esercito è un’arma insuperabile.”

Gli alieni obiettarono: “Siete morti.”

A quel punto l’inglese gridò fieramente: “Ogni nave della nostra flotta è un’arma invincibile!”

Gli alieni obiettarono: “Siete morti.”

Nel frattempo l’italiano era inguaribilmente distratto e rovistava nella montagna di quadri e cianfrusaglie e fogli sparsi sul suo carretto. Sino a quando non trovò il disegno che cercava, lo porse a quegli omini, sorridendo come un bambino dagli occhi sgranati. E indicava sia il suo schizzo che l’astronave dietro i visitatori, i quali si voltavano per guardare il disco volante e intanto scrutavano il contenuto del foglio sgualcito. Infine, fissandosi increduli, chiesero all’uomo: “Da dove vieni, vecchio?”

“Da Vinci, per servirvi.”

E i visitatori, senza dire nulla, lasciarono la Terra.

E nessuno ancora sa perché.

