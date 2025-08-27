«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Sgozza cane randagio e tenta di mangiarlo. Fermato uomo nell’agrigentino
27 Ago 2025 23:23
Orrore a Naro, in provincia di Agrigento, dove un cittadino extracomunitario ha sgozzato in strada un cane, pare nel tentativo poi di mangiarlo. Una scena raccapricciante a cui hanno assistito alcuni cittadini che hanno immediatamente dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato il 27enne originario del Mali e già noto alle forze dell’ordine.
Deve rispondere adesso di uccisione di animali. Lo straniero è stato bloccato e accompagnato al Cpr di Caltanissetta. “Sette giorni fa questa persona aveva già bruciato con dell’olio bollente un povero cane randagio e anche allora erano intervenuti i carabinieri, aggrediti dall’extracomunitario – ha detto Enrico Rizzi, attivista per i diritti degli animali -. L’uomo era stato arrestato e subito liberato dalla magistratura. Tornato in strada, ha preso un altro randagio e lo ha sgozzato. Deve essere rimandato a casa”. foto di repertorio
