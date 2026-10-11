Sfruttamento e dignità del lavoro, la voce di Ragusa al Festival dell’Accoglienza di Torino

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Quanto pesa, dietro ciò che compriamo ogni giorno, il lavoro di chi resta invisibile? È la domanda al centro dell’incontro “Il prezzo del lavoro, il valore delle persone”, in programma lunedì 12 ottobre a Torino, nell’ambito del Festival dell’Accoglienza. Tra i relatori ci sarà Vincenzo La Monica di Caritas Ragusa, presenza che lega il confronto nazionale al territorio ibleo. Il dibattito affronterà le forme di sfruttamento che possono nascondersi nelle filiere di beni e servizi e le responsabilità necessarie per contrastarle.

Sfruttamento del lavoro: informazione, sindacato e Caritas a confronto

Accanto a La Monica interverranno Sara Monaci, giornalista del Sole 24 Ore e coautrice di Sfruttamento Made in Italy, Danilo Bonucci di Cgil Nidil e Romano Magrini di Coldiretti. A moderare sarà Martina Sabbadini di Ires Piemonte. Il confronto metterà insieme prospettive diverse: il racconto giornalistico, la rappresentanza dei lavoratori, il mondo agricolo e l’esperienza della Caritas. L’obiettivo dichiarato è aiutare a riconoscere precarietà e violazioni dei diritti, riportando al centro le persone coinvolte.

Il libro che indaga il lavoro nascosto nelle filiere

Il volume di Sara Monaci e Ivan Cimmarusti, pubblicato da People, ricostruisce attraverso documenti giudiziari, testimonianze e inchieste sul campo i meccanismi dello sfruttamento in settori diversi: dalla moda alla logistica, dalle consegne ai servizi di sicurezza. Al centro dell’indagine ci sono subappalti, irregolarità contrattuali e condizioni di vulnerabilità che rendono i lavoratori ricattabili. Una lettura che invita a interrogarsi sul rapporto tra il prezzo finale dei prodotti e le condizioni di chi contribuisce a realizzarli. La partecipazione di Caritas Ragusa inserisce dunque una voce del territorio ibleo in un dibattito che riguarda l’intero Paese: come riconoscere il valore economico del lavoro senza perdere di vista la dignità di chi lo svolge.

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