Settimana intensa per le squadre della Volley Modica: successi, sfide e crescita nei campionati giovanili

Le formazioni dell’Avimecc Volley Modica stanno vivendo giorni ricchi di emozioni e impegni, con partite decisive nei campionati under 19, under 17, under 15, oltre che in Serie C e Prima Divisione.

Serie C: vittoria importante in chiave salvezza

Grande prestazione per la squadra allenata da Ciccio Italia, che sabato scorso ha ottenuto un importante successo in trasferta contro l’Universal Viagrande. I biancoazzurri si sono imposti con un netto 3-0 nello scontro diretto per la salvezza, dimostrando carattere e raccogliendo i frutti di settimane di intenso lavoro in palestra.

Under 17: continuità e crescita

L’under 17 guidata da Francesca Giucastro, con la supervisione del responsabile del settore giovanile Giorgio Scavino, ha confermato il proprio valore mercoledì scorso con una vittoria in tre set sul campo della Paomar Solarino. Un gruppo che continua a lavorare con impegno, dimostrando passione e spirito di squadra.

Prima Divisione: sconfitta contro la capolista

Domenica amara, invece, per la squadra di Prima Divisione, che al Geodetico ha ceduto in tre set alla capolista Carlentini, ancora imbattuta. Nonostante la sconfitta, i modicani hanno affrontato un avversario di alto livello, accumulando esperienza preziosa per il futuro.

Prossimi appuntamenti

Under 19: domani la formazione scenderà in campo in trasferta contro i “cugini” della Koira Volley Vittoria.

Under 15: venerdì sarà la volta dei giovanissimi, impegnati in trasferta contro il Gabbiano Pozzallo.

Prima Divisione: la squadra tornerà in campo domenica in trasferta sul campo del Canicattini Bagni.

Il campionato di Serie C, invece, osserverà una pausa questo fine settimana per le elezioni FIPAV Regionali.

