Servizi notturni nel centro storico. Contrasto alle azioni delinquenziali a Scicli

E’ stata un’accellerazione ai controlli volti a contrastare le attività delinquenziali e di vandalismo che hanno messo in allarme la comunità sciclitana. Su strada, nel centro storico della città, Carabinieri e Polizia Locale nella prima “uscita” di un piano che dovrebbe durare per alcune settimane. E’ questa la conseguenza dell’ordinanza del sindaco Mario Marino con la quale si è voluto dare un programma di intervento fattivo sul territorio utilizzando anche il divieto di uso di bottiglie di vetro.

Il primo cittadino si dice soddisfatto di questo primo round di controlli.

“Squadre congiunte della Polizia Locale e dell’Arma dei Carabinieri hanno garantito la serenità di cittadini e visitatori durante le passeggiate serali, operando con professionalità e impegno – spiega il sindaco Marino – i controlli hanno interessato diverse attività commerciali, verificando in particolare il rispetto del divieto di somministrazione di bevande in vetro. Le verifiche si sono estese non solo alla centralissima via Mormina Penna, ma anche alle vie limitrofe, in un’azione capillare di tutela della sicurezza e del decoro urbano. Con grande soddisfazione, posso comunicare che non è stata riscontrata alcuna infrazione: un dato che inorgoglisce tutta la comunità. Voglio complimentarmi con i gestori delle attività commerciali che si sono prontamente adeguati alle nuove disposizioni, contribuendo così al benessere della città e dei suoi abitanti. Sabato sera è stato necessario un intervento di primo soccorso in via Mormina Penna per un ragazzo, prontamente assistito grazie alla sinergia tra Polizia Municipale, Carabinieri e personale sanitario. Insieme possiamo costruire una Scicli più vivibile e sicura. Ogni cittadino e ogni attività è chiamato a fare la propria parte per il bene comune. Continuiamo su questa strada: il cambiamento inizia da noi”.

