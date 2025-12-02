Sequestro di persona a scopo di estorsione: tre arresti eseguiti a Vittoria dalla Polizia di Stato su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia

Nelle prime ore della mattinata odierna, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a un’importante operazione di contrasto alla criminalità organizzata nel territorio di Vittoria. Su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia di Catania, gli agenti della Squadra Mobile di Ragusa, della S.I.S.C.O. di Catania e del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, con il coordinamento del Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine, hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal G.I.P. del Tribunale etneo.

I provvedimenti riguardano tre persone ritenute gravemente indiziate di aver partecipato, in concorso tra loro, al sequestro di persona a scopo di estorsione avvenuto lo scorso 25 settembre a Vittoria ai danni di un giovane del posto. Le accuse comprendono anche i reati di furto aggravato e porto e detenzione illegale di armi da fuoco.

Le indagini

L’attività investigativa è stata avviata immediatamente dopo l’allarme lanciato in seguito alla scomparsa del giovane. La reazione delle forze dell’ordine è stata immediata e coordinata, con un dispiegamento di risorse investigative altamente specializzate.

Grazie all’intenso lavoro della Squadra Mobile, degli investigatori della S.I.S.C.O. e del Commissariato di Vittoria, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia, si è riusciti a ricostruire rapidamente l’intera dinamica del sequestro e a individuare i presunti responsabili.

Le indagini hanno permesso di raccogliere gravi e determinanti elementi indiziari, tra cui movimenti sospetti, contatti tra gli indagati, l’uso di armi e altri tasselli investigativi che hanno consentito agli inquirenti di delineare il quadro accusatorio. Il lavoro degli investigatori si è svolto senza sosta, con attività tecniche, analisi dei tracciati e riscontri sul territorio, che hanno permesso di stabilire il ruolo di ciascun coinvolto.

L’operazione

L’esecuzione delle misure cautelari di oggi rappresenta un passaggio cruciale in un’indagine che ha messo al centro la tutela dell’incolumità delle persone e la sicurezza del territorio vittoriese, già colpito in passato da episodi di criminalità particolarmente allarmanti.

L’operazione testimonia anche la capacità di cooperazione tra i diversi reparti della Polizia di Stato e la rete di coordinamento nazionale contro i reati mafiosi e para-mafiosi, garantita dal Servizio Centrale Operativo.

Ulteriori dettagli saranno forniti in occasione della conferenza stampa convocata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, che si terrà stamani martedì 2 dicembre alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia di Catania.

L’incontro permetterà di illustrare l’articolazione dell’indagine, il movente del sequestro e le connessioni con eventuali contesti criminali più ampi. Ricerca fotografica di Franco Assenza

