Scuole e parchi chiusi questo sabato in tutta la provincia a causa del forte vento

Questo sabato 20 maggio 2023 scuole chiuse in tutta la provincia di Ragusa, così come resteranno chiusi anche per parchi, cantieri, ville, cimiteri e impianti sportivi. E’ la scelta a cui si è arrivati dopo le previsioni meteo e l’allarme lanciato dalla Protezione Civile.

Tra i primi a comunicare lo stop delle attività è stato il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì: “Vista l’allerta meteo arancione diramata dalla Protezione Civile regionale e in considerazione delle forti raffiche di vento, domani, sabato 20 maggio, è prevista la chiusura di scuole e giardini.

Seguirà una specifica ordinanza con tutti i dettagli delle chiusure e il relativo comunicato stampa da parte dell’Ente”.