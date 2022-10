Scuola: doppio confronto con il provveditore regionale Pierro

Un rinfresco sarà offerto dall'I.S. “Gaetano Curcio” di Ispica.

Nella mattinata dell'11 Ottobre il Direttore Generale visiterà l’Istituto Superiore "Verga" di Modica e incontrerà nella splendida location del teatro “Garibaldi” le Autorità della provincia di Ragusa. Ad aprire la giornata l’Inno d’Italia segnato in Lis dagli alunni del Circolo Didattico ‘De Amicis’ di Comiso e da quelli della scuola ‘Schininà’ di Ragusa.

Per l’occasione, le eccellenze del Liceo Musicale dell’Istituto di Istruzione Superiore “G. Verga” di Modica si avvicenderanno sul palcoscenico del teatro “Garibaldi” in un concerto che in apertura vedrà l’Orchestra d’Archi eseguire la briosa ‘Eine Kleine Nachtmusik’ di Mozart. Subito dopo, sarà la volta del pluripremiato ensemble di percussioni ‘Drums Together’. A seguire, l’Orchestra Jazz del Liceo Musicale, nata recentemente grazie ad uno specifico decreto del Miur e dell’Ufficio Scolastico della Regione Sicilia, eseguirà, oltre a celebri standard, ‘La Banda’, un brano del famoso compositore e jazzista ibleo Francesco Cafiso quale omaggio in musica della provincia di Ragusa al Direttore Scolastico Regionale. Il concerto si concluderà con la performance dell’Orchestra di Fiati.

Al termine del concerto ci sarà un buffet all’I.S. “Grimaldi” di Modica.