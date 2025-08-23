Scoglitti senza acqua potabile da 11 giorni. Si prolungano i giorni del calvario. Alcuni vacanzieri lasciano la frazione

I nuovi esami sono previsti per lunedì. A Scoglitti da undici giorni l’acqua non è potabile. Il problema riguarda un’ampia zona che va dalla via bassanesi e dalla Lanterna fino alla Riviera Gela e alla Scogliera. L’ordinanza che vieta l’uso dell’acqua potabile è stata emessa il 13 agosto, in ritardo rispetto alle prime segnalazioni che erano arrivate nei primi giorni di agosto. Il 6 agosto il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra lo aveva segnalato ufficialmente, ma era stato pesantemente redarguito dalle dichiarazioni video dell’assessore Cesare Campailla.

Acqua non potabile Scoglitti: i casi di gastroenterite

A dispetto delle rassicurazioni dell’amministrazione comunale. Il problema era poi esploso il 13 agosto quando il sindaco ha firmato un’ordinanza di divieto di utilizzo dell’acqua potabile. Nel frattempo, i casi di gastroenterite erano aumentati a dismisura e il numero molto elevato era chiaramente da collegare all’inquinamento della condotta idrica, con gli sversamenti di liquami fognari nella rete idrica cittadina.

I giorni più difficili sono stati quelli a cavallo di ferragosto, ora la situazione è comunque migliorata. Molti cittadini stanno facendo uso di acqua minerale e qualcuno ha provveduto a immettere del cloro e dei prodotti adatti nei propri serbatoi, secondo le indicazioni di un vademecum del comune. Nel frattempo, alcuni vacanzieri hanno preferito lasciare anzitempo Scoglitti.

“Nella casa eravamo sette persone, due famiglie con bambini e purtroppo con un solo bagno. Ci siamo ammalati quasi contemporaneamente e siamo stati veramente in grande difficoltà. I bambini stavano veramente male”.

Acqua non potabile Scoglitti: controlli e interventi del Comune

Nei giorni scorsi il sindaco Francesco Aiello si è detto dispiaciuto per l’accaduto e ha spiegato alla cittadinanza che i parametri stanno diminuendo. La situazione è sotto controllo e si spera che presto possa tornare alla normalità. “In attesa di altri accertamenti – ha spiegato il sindaco – nonostante ieri sia stato effettuato un ulteriore prelievo e uno scavo per ispezionare la rete idrica nel luogo dove si è verificato il problema, senza avere riscontrato anomalie, l’ordinanza rimane in vigore fino a quando, i valori già nettamente migliorati, non saranno rientrati nei parametri previsti. Pertanto rimane in vigore il divieto di utilizzo dell’acqua per uso potabile.

Ieri e oggi si era diffuso un nuovo allarme perché alcuni scavi sono stati effettuati in via Venezia. Molti hanno pensato a nuovi guasti alla condotta idrica. Nel corso della mattinata odierna si è diffuso un allarme sociale a causa degli scavi che sono stati effettuati durante la notte, in via Venezia a Scoglitti. Anche qui dal comune hanno precisato che non si tratta di un guasto alla rete idrica, quando piuttosto di un guasto alla rete elettrica, riscontrato dall’Enel e che è stato già riparato. Ma la rete idrica non c’entra nulla. E il guasto è stato riparato prontamente.

Problemi idrici a Vittoria: guasto riparato, uso parsimonioso consigliato

Sempre sul fronte idrico, un altro problema si è verificato a Vittoria, con un guasto al motore di una pompa del pozzo di Passo Ippari, riscontrato ieri pomeriggio e riparato durante la notte dagli operai e dai tecnici del Comune. Questo – fanno sapere dal comune – potrebbe causare qualche piccolo contrattempo nella erogazione. Per questo si invitano i cittadini a utilizzare l’acqua con parsimonia.

