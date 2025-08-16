Acqua inquinata a Scoglitti, molti i casi di gastroenterite, guardie mediche prese d’assalto. Un’albergatrice: “Abbiamo sanificato le nostre vasche idriche”

Acqua inquinata a Scoglitti. Ferragosto difficile per residenti e villeggianti. Nella frazione si sono verificati numerosi casi di gastroenterite. Sono tantissimi coloro che, negli ultimi giorni, si sono recati in Guardia medica o hanno dovuto far ricorso alle cure sanitarie accusando i sintomi tipici di vomito e diarrea.

Acqua inquinata a Scoglitti e primi malori

A causa del giorno festivo, con gli studi medici chiusi, gli ammalati sono stati dirottati tutti in Guardia medica. In alcuni casi sono intervenute anche le ambulanze. Qualcuno si è rivolto al Pronto Soccorso di Vittoria.

Ordinanza sull’acqua inquinata a Scoglitti

Un’ordinanza sindacale, dal 13 agosto, ha vietato l’utilizzo dell’acqua a fini potabili in buona parte della frazione, soprattutto nella direzione della Riviera Gela. Intanto, i tecnici del comune hanno individuato la zona dove si è probabilmente verificato il guasto alla rete idrica che parrebbe aver causato l’inquinamento. Le analisi effettuate negli ultimi giorni non hanno ancora consentito di revocare l’ordinanza, ma nella giornata di ieri il comune ha diffuso delle indicazioni, un vademecum invitando i cittadini a provvedere a immettere del cloro nelle proprie vasche e nei serbatoi idrici.

Reazioni dei cittadini all’acqua inquinata

Il vademecum del comune ha causato delle reazioni e commenti a catena sui social. Qualcuno ha scritto che simili interventi non possono essere affidati ai privati.

Intanto, nell’attesa che la situazione torni alla normalità arrivano le rassicurazioni. Il guasto è stato riparato e si attende di poter tornare alla normalità. Ma i malori sono stati causati nei giorni precedenti e probabilmente hanno avuto il loro clou soprattutto nei giorni di ferragosto.

Effetti su turismo e ristorazione a Scoglitti

Gli albergatori e i titolari di attività di bar e ristorazione devono correre ai ripari. Un’albergatrice, Daria Micciché, titolare dell’Hotel Mida, ha raccontato: “Già dai primi di agosto si sono registrati casi di gastroenteriti tra i nostri clienti, che sono andati sempre ad aumentare, ma non trovavamo una spiegazione. Noi abbiamo svuotato e fatto ripulire le nostre vasche e immesso acqua tramite autobotte, fornita da una ditta autorizzata. Da mercoledì 13 agosto, la situazione dell’albergo è assolutamente sicura. Abbiamo chiuso le saracinesche del comune e utilizziamo solo acqua potabile di una ditta autorizzata. Questa mattina, all’alba è stato effettuato dalla Termotech italia un ulteriore intervento di bonifica sulle nostre vasche”.

