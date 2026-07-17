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Modica, azzerata la giunta: la sindaca Maria Monisteri cerca nuovi equilibri e nuovi assessori
17 Lug 2026 21:13
La sindaca di Modica Maria Monisteri Caschetto ha azzerato la giunta. In un comunicato diffuso in serata Maria Monisteri parla della necessità di “una ricomposizione, un riassetto e un rilancio dell’azione amministrativa” che la prima cittadina ha voluto “comunicare con onestà e trasparenza a tutta la città”.
Già da settimane a Modica, il quadro politico è in fermento e numerosi sono stati i contatti tra i partiti e i consiglieri comunali alla ricerca di nuovi equilibri che possano consentire all’amministrazione guidata da Maria Monisteri di affrontare al meglio la seconda parte del suo mandato.
I tre anni dell’amministrazione Monisteri sono stati travagliati: a pesare su tutto è stata la dichiarazione di dissesto, proclamato nel gennaio 2025. L’Organismo Straordinario di Liquidazione che si è insediato a Modica ha accertato una massa passiva di 80 milioni di euro, ma i debiti potrebbero essere maggiori. Il comune deve dei soldi a 387 creditori, con i quali già da alcuni mesi sono iniziate le operazioni per raggiungere un accordo e liquidare le spettanze con una transazione al 60 per cento.
La proclamazione del dissesto è stato uno dei momenti che ha acuito la frattura tra l’attuale sindaco Monisteri e il suo predecessore Ignazio Abbate, oggi deputato all’Ars per la Democrazia Cristiana. Un anno fa, Maria Monisteri ha aderito a Forza Italia e gli equilibri politici a Modica sono sempre più instabili. Si prospettano nuove possibili alleanze, sono da definire i rapporti con Fratelli d’Italia e con il Movimento per l’Autonomia, ma anche con alcuni consiglieri che nel tempo hanno preso le distanze dall’attuale giunta e sono soprattutto molto critici proprio con la sindaca.
La verifica servirà a delineare nuovi equilibri, a definire quali saranno i futuri rapporti di forze, anche all’interno del consiglio comunale. Alcuni assessori potrebbero lasciare la giunta, sia per motivi politici, sia, in alcuni casi, per divergenze nell’azione amministrativa., Potrebbero essere due o tre i volti nuovi della giunta Monisteri e dalla loro i nomina si trarranno le prime indicazioni per i nuovi assetti politici a Modica in vista delle prossime regionali e delle amministrative della primavera 2028.
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