Scoglitti senza acqua potabile fino a Ferragosto: prorogato il divieto

Scoglitti senza acqua potabile anche a ferragosto. Resta in vigore l’ordinanza emanata ieri dal sindaco Francesco Aiello che vieta l’utilizzo dell’acqua a fini potabili e di igiene personale (qualora ci sia il rischio di ingerire anche piccole quantità di acqua).

Scoglitti senza acqua potabile: le zone interessate dal divieto

Il divieto riguarda quasi metà dell’abitato di Scoglitti, dalla zona di piazza Sorelle Arduino e via Bassanesi per un lungo tratto del lungomare “La Lanterna” e “La Scogliera” dalla riva fino allo stradale cosiddetto Lucarella.

Scoglitti senza acqua potabile: interventi e analisi in corso

È stata riparata la parte della condotta idrica che si era rotta e da cui probabilmente si sono verificate le infiltrazioni. Oggi sono state effettuate nuove analisi e i risultati saranno resi noti domattina, pur se nel giorno di ferragosto. Solo dopo l’esito positivo delle analisi l’ordinanza sarà revocata e l’uso dell’acqua potabile sarà nuovamente consentito. “Manteniamo l’ordinanza in vigore a titolo precauzionale – ha spiegato il sindaco Francesco Aiello – La tutela della salute pubblica viene prima di tutto e solo quando avremo la conferma ufficiale della piena conformità dell’acqua potremo procedere alla revoca del provvedimento”.

Scoglitti acqua potabile: reazioni e polemiche politiche

Intanto, sui social si moltiplicano le prese di posizione e i commenti di residenti e villeggianti. C’è anche chi segnala malori e fenomeni di gastroenterite che però – secondo alcuni – potrebbero essere causati dalla sindrome influenzale. Altri invece ritengono che sia proprio l’acqua inquinata ad aver creato dei problemi.

Il sindaco Francesco Aiello non ha gradito le polemiche. E attacca genericamente i suoi oppositori: “Non si smentiscono. Pretestuosi e pronti a screditare la cittá e gli amministratori. Persino strumentalizzano i tubi rotti. E poi il nulla”.

E attacca anche il senatore Salvo Sallemi che aveva duramente criticato il comune. “E meno male che c’è il senatore. Su problemi idrici, tubi rotti e sicurezza urbana. Assente totalmente”.

Ma sallemi ribadisce. I problemi c’erano già da giorni e lui stesso come tanti cittadini lo avevano segnalato al comune. I risultati e l’ordinanza però sono arrivati solo ieri. “È inaccettabile- affesrma Sallemi – che un’intera frazione si trovi oggi a dover fare i conti con un divieto di utilizzo dell’acqua potabile nelle abitazioni e nelle attività commerciali, mentre l’amministrazione Aiello ha perso tempo a negare l’evidenza invece di agire con tempestività e trasparenza. I consiglieri di Fratelli d’Italia avevano segnalato da tempo le anomalie riscontrate, le preoccupazioni dei cittadini e i numerosi casi di malessere. Eppure, anziché ascoltare queste segnalazioni, il consigliere Vinciguerra è stato addirittura accusato di diffondere falsità e creare allarmismo. Altro che allarmismo! Oggi abbiamo la conferma che le preoccupazioni erano più che fondate”,

In merito all’Ordinanza sindacale n. 68 del 13 agosto 2025 che vieta l’uso potabile dell’acqua distribuita dalla rete comunale nel quadrilatero di Scoglitti compreso fra Riviera Lanterna, via Plutone, Strada Lucarella per Gela, via Plebiscito e via Genova, il Sindaco Francesco Aiello dichiara:

“La rottura che ha determinato l’inquinamento della condotta idrica, della zona interessata, è stata riparata due giorni fa e l’erogazione dell’acqua è ripresa regolarmente. Tuttavia, in attesa dei risultati delle nuove analisi effettuate, che riceveremo domani mattina, nonostante la giornata di Ferragosto, abbiamo deciso di mantenere l’ordinanza in vigore a titolo precauzionale. La tutela della salute pubblica viene prima di tutto e solo quando avremo la conferma ufficiale della piena conformità dell’acqua potremo procedere alla revoca del provvedimento.”

L’Amministrazione comunale invita pertanto tutti i cittadini residenti nell’area interessata a rispettare scrupolosamente le disposizioni dell’ordinanza fino a nuova comunicazione.

