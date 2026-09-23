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Scicli, sorpresa all’ultimo momento: cambia tutto per Vallesi e spunta un fuoriprogramma
23 Set 2026 22:40
Domani sera, giovedì 24 settembre, Scicli ospita un fuoriprogramma dedicato a Gino Paoli e Ornella Vanoni, mentre venerdì 25 settembre il concerto di Paolo Vallesi cambia location e si sposta al Cine Teatro Italia a causa delle condizioni meteo.
Alle 21 di giovedì, nell’ambito degli appuntamenti musicali del MACc, andrà in scena “Che cosa c’è”, un talk tra musica, racconti e aneddoti dedicato alle carriere di Gino Paoli e Ornella Vanoni. Protagonisti della serata saranno il maestro Adriano Pennino, storico collaboratore di Gino Paoli e musicista che ha lavorato anche con Pino Daniele e Renato Zero, Dario Picone, pianista di Ornella Vanoni e Gino Paoli, Paolo Li Rosi alla voce ed Enzo Longobardi, storico manager e amico di Paoli. A moderare l’incontro sarà Caterina Gurrieri. L’ingresso è libero.
Cambio di programma, invece, per venerdì 25 settembre. Il concerto di Paolo Vallesi, inizialmente previsto nel chiostro del MACc, a causa del maltempo si terrà al Cine Teatro Italia, con inizio dopo le 21. Anche in questo caso l’ingresso sarà libero. I due appuntamenti sono organizzati dall’amministrazione comunale di Scicli, mentre il concerto di Vallesi gode anche del patrocinio del Libero Consorzio comunale di Ragusa.
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