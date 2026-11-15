Colapesce sul palco del Teatro Badia: questa domenica lo spettacolo su identità e libertà

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La leggenda di Colapesce arriva al Teatro Badia di Ragusa. Domenica 15 novembre alle 18.30, per la rassegna Hybrid del circolo culturale Teatro Badia, va in scena «Colapesce, il peso del mare», spettacolo scritto e interpretato da Toni Cicero Santalena e Mariachiara Di Giacomo.

Partendo dalla celebre leggenda siciliana, il lavoro riflette su diversità, identità personale e libertà di scegliere il proprio destino: quanto conta essere accettati da una comunità, e quale prezzo si è disposti a pagare per quel riconoscimento.

«Abbiamo scelto di inserire questo spettacolo nel cartellone della rassegna Hybrid perché racconta una storia profondamente siciliana, ma allo stesso tempo universale – spiega Maurizio Nicastro –. La figura di Colapesce rappresenta chi, per restare fedele alla propria natura, è chiamato a compiere una scelta difficile. È una metafora che continua a parlare al presente e che invita ciascuno a interrogarsi sul rapporto tra libertà individuale e aspettative della società».

L’ingresso costa 15 euro, con riduzioni per under 16 e over 65; ci sono anche formule di abbonamento con posti e giornate riservate. Durante la serata si potrà aderire al nuovo Circolo culturale Teatro Badia, che prevede sconti in diverse attività del centro storico e, su prenotazione, il servizio TaxiGroup per andare e tornare dal teatro. Informazioni e prenotazioni, anche su WhatsApp, al 333 4183893 (Maurizio) o al 338 4862613 (Pino).

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