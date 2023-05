Scicli: multe fino a 600 euro per 27 persone sorprese a smaltire i rifiuti illecitamente

Con il potenziamento dei controlli, sono arrivati primi frutti nella lotta alle discariche abusive che “umiliano” un territorio, quale quello sciclitano, da sempre in prima fila nella cura ambientale. Se di controlli ce ne sono stati, ora inizia la fase nuova: quella dei controlli più ferrati e l’implementazione della videosorveglianza. “La pazienza è finita. Aumenteremo i controlli“, a parlare è il sindaco Mario Mario che, unitamente alla comandante del corpo di polizia locale Maria Rosa Portelli, ha deciso di potenziate l’attività di videosorveglianza e di controllo ambientale affidando i compiti alla Polizia locale.

I caschi bianchi lavoreranno fianco a fianco al settore ecologia diretto dal geometra Sebastiano Vasile.

“Saranno controllati non solo i siti tradizionali in passato sede di discariche abusive ma anche il territorio nella sua estensione – spiega il primo cittadino – il numero di telecamere sarà ulteriormente incrementato in vista della stagione estiva. Con multe fino a 600 euro, negli ultimi mesi sono stati elevati 27 verbali, grazie in particolare alla rete di videosorveglianza notturna in grado di individuare i trasgressori anche in assenza della luce solare. L’attività della Polizia Municipale proseguirà costantemente e senza sosta, la pazienza è finita ed i controlli aumenteranno energicamente. Ringrazio il personale Impregico per la bonifica delle discariche abusive e la Polizia municipale che, in sinergia anche con le Forze dell’Ordine, svolge quotidianamente il proprio servizio di tutela ambientale. Auspico che il senso civico possa prevalere per una maggiore tutela della terra dei nostri figli e nipoti”.

Rimosse tutte le discariche abusive sparse sul territorio.

Un lavoro che ha impegnato il personale del settore ambientale senza risparmio di forze. Ci sono zone del territorio che sono state prese di mira dagli incivili con uno smaltimento abusivo dei rifiuti. La bonifica si è conclusa al momento ma le discariche a cielo aperto nascono come funghi impegnando il personale in maniera costante.

foto: repertorio