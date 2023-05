Scicli, Modica e Ispica: vanno in carcere tre pregiudicati per rapina e spaccio

I Carabinieri di Modica hanno eseguito tre distinti ordini per la carcerazione emessi dalla Procura della Repubblica di Ragusa. Sono stati infatti arrestati tre pregiudicati residenti rispettivamente a Ispica, Scicli e Modica.

L’ARRESTO A ISPICA

Il 4 maggio, i Carabinieri di Ispica hanno arrestato un 28enne rumeno celibe, operaio e pregiudicato in quanto dovrà scontare una pena di 5 anni e tre mesi di reclusione per aver rapinato nel 2018 un giovane ispicese. In quell’occasione, gli aveva rubato un cellulare e una collana. Il giovane era stato preso a calci e pugni.

L’ARRESTO A SCICLI

A Scicli, invece, i carabinieri hanno arrestato il 5 maggio un pluripregiudicato del posto, operaio di 50 anni, coniugato e già sottoposto alla libertà vigilata. Dovrà scontare una pena di 4 anni, 6 mesi e 13 giorni reclusione pagare 9.800 euro di multa per spaccio di sostanze stupefacenti. Era stato sorpreso a spacciare cocaina nel 2016 e nel 2019.

L’ARRESTO A MARINA DI MODICA

A Marina di Modica, infine, i carabinieri hanno arrestato uno sciclitano di 36 anni, coniugato, disoccupato e anche lui pregiudicato. Dovrà scontare una pena di 9 mesi e 27 giorni e pagare 1333 euro di multa per spaccio. Era stato sorpreso nel 2019 a spacciare marijuana e cocaina e aveva in casa tutto il materiale per il confezionamento.