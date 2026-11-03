Scicli, Marino completa la giunta: l’avvocato Matteo Giannì è il quinto assessore

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Nomina del quinto assessore in giunta e rimodulazione delle deleghe. Il sindaco di Scicli, Mario Marino, con propria determina, oggi ha completato la squadra dei cinque assessori, previsti per legge nei Comuni fino a 30.000 abitanti, e ha rimescolato le carte rivedendo le deleghe assessoriali.

È Matteo Giannì, giovane avvocato, il nuovo assessore nominato al posto di Gianni Falla, che aveva lasciato l’esecutivo il 2 ottobre del 2025. A distanza di tredici mesi il primo cittadino ha chiuso il cerchio, componendo l’intero quadro di chi amministrerà al suo fianco fino alla fine della legislatura, prevista per la primavera del 2027.

A Matteo Giannì sono stati affidati gli affari generali e istituzionali, le politiche per il personale e la gestione delle risorse umane, gli affari legali e il contenzioso, Ced e transizione digitale, Centri d’Incontro, Pari opportunità, decentramento e borgate e i servizi sociali.

La rimodulazione degli incarichi interessa invece gli altri assessori. Giuseppe Causarano mantiene la carica di vicesindaco e seguirà i servizi elettorali e demografici, lo sport, lo sviluppo economico e il Mercato; Vincenzo Giannone governerà l’urbanistica e la pianificazione territoriale, la protezione civile, le manutenzioni, la rigenerazione urbana, i servizi cimiteriali, l’autoparco, la cura del verde pubblico e la tutela degli animali; Giuseppe Mariotta le politiche giovanili e la mobilità sostenibile, le politiche per l’immigrazione, cultura e beni culturali, pubblica istruzione. L’unica donna presente in giunta, l’assessore Cettina Portelli, continuerà a seguire bilancio, finanza e tributi, gestione del patrimonio, rapporti con il consiglio comunale, spettacolo, folclore e tradizioni, turismo e promozione del territorio. Il sindaco ha trattenuto per sé i lavori pubblici, la sanità, la polizia municipale, l’igiene pubblica e ambientale.

Una ridistribuzione di deleghe e un volto nuovo sono la novità che il primo cittadino Mario Marino ha deciso a otto mesi dalla fine della legislatura. Un’esperienza amministrativa che non dovrebbe fermarsi alla primavera del 2027, visto che il primo cittadino, eletto con una formula civica nel giugno del 2022, è entrato nei giorni scorsi a far parte del partito di Forza Italia.

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