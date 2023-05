Scicli: Jungi ed i suoi problemi. Faccia a faccia fra residenti ed amministratori

Visto come periferia della periferia il villaggio Jungi è stato sempre, fin dal suo sorgere negli anni Sessanta del secolo scorso dapprima come villaggio Aldisio, è stato il cruccio delle amministrazioni comunali succedutesi nel tempo. Da serbatoio di voti a protagonista di un rapporto di condivisione dei problemi, siano essi sociali che urbanistici che sportivi. Lo sta diventando da anni riuscendo a creare su di sé forti attenzioni. Nel percorso itinerante che l’Amministrazione Marino ha avviato in questi mesi toccando dapprima le borgate della fascia costiera, stamane è stato il turno del villaggio Jungi.

Il Centro di incontro di Jungi, attualmente in gestione commissariale, luogo del dibattito di oggi.

“Anche in questa occasione abbiamo accolto il consenso dei cittadini i quali hanno evidenziato che da diversi anni non si tenevano in loco momenti di confronto tra la giunta ed i residenti – spiega il sindaco Mario Marino – abbiamo parlato della farmacia comunale, che in estate sarà rafforzata con un’ulteriore unità, dell’impiantistica sportiva, delle manutenzioni da eseguire, della scerbatura e della ripavimentazione stradale. Abbiamo parlato anche di ordine pubblico e di viabilità, con i prossimi interventi di manutenzione della segnaletica stradale orizzontale e verticale, compresa quella lampeggiante, con la previsione di un attraversamento pedonale rialzato. E delle opere pubbliche oggetto di richiesta di finanziamento, compresa la realizzazione del collettore di acque di via Ponchielli e di viale I° Maggio”.

Confronto sulle problematiche sociali e scolastiche.

“ Ripartono i Luc, i lavoratori di utilità collettiva e sarà attivata l’equipe psico-sociale nelle scuole a partire dal prossimo mese di settembre – prosegue Marino – e poi ancora c’è l’assegnazione delle somme necessarie, nell’ambito del Piano di Zona del Distretto n. 45, per la ripresa del servizio presso l’asilo nido comunale di via Pietro Nenni. Scicli è l’unico Comune tra quelli del Distretto che è intervenuto in questo senso, assegnando il servizio di gestione ad una cooperativa che ha ampliato da 22 a 30 il numero di utenti e salvaguardando il personale in uscita”.