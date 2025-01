Sbarco concluso a Pozzallo, tra i 47 soccorsi, diversi casi di scabbia

Concluso a Pozzallo lo sbarco dalla nave ong Resq People che è arrivata in porto intorno alle 13. Non si è reso necessario alcun ricovero dopo il doppio controllo medico – a bordo, a cura del team Usmaf coordinato dal dottor Vincenzo Morello e dell’Asp in banchina con il coordinamento del medico Angelo Gugliotta – per le 47 persone sbarcate, 42 uomini e 5 minori maschi.

I casi di scabbia

I casi di scabbia riscontrati, hanno bloccato la libera pratica per la nave ‘Resq people’ che dovrà prima effettuare le procedure di disinfezione. Due le persone con ferite, una senza un occhio per un trauma non recente e un’altra con una ferita ad un ginocchio. I migranti che sono stati messi in salvo nel corso di due distinte operazioni di soccorso, sono stati tutti trasferiti all’hot spot di Pozzallo. Erano partiti da circa un giorno e mezzo da Sabrata, in Libia, prima di essere soccorsi dalla Resq People.

