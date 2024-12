San Giacomo: finanziamenti per importanti opere per manutenzione stradale ed illuminazione

Sono stati stanziati alcune importanti risorse finanziarie destinate alla frazione di San Giacomo e le zone limitrofe del territorio di Ragusa. I fondi sono stati inseriti nella finanziaria regionale approvata lo scorso 28 dicembre.

Gli interventi finanziati

Fra gli interventi finanziati, sono stati destinati 150 mila euro per l’efficientamento energetico di San Giacomo che prevede l’ammodernamento dell’impianto di illuminazione pubblica, ormai obsoleto, migliorando la sicurezza stradale e riducendo i consumi energetici e le emissioni.

Per l’illuminazione fotovoltaica sula Sp. 59 sono stati destinati fondi per 80 mila euro per l’installazione di un impianto fotovoltaico lungo 700 metri della provincia 59 a partire dall’ultimo corpo illuminante esistente in uscita dalla frazione verso Modica. Infine, al Libero Consorzio, spettano gli interventi sulle ex provinciali, tra cui la ex 53, gravemente danneggiata da eventi atmosferici. La notizia è stata resa nota dall’onorevole Ignazio Abbate.

