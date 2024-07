Sampieri festeggia la Bandiera Blu. Tre tartarughe marine hanno scelto di nidificare nella sua spiaggia

Una distesa di sabbia dorata con a corona una lussureggiante pineta: è la spiaggia di Sampieri che la FEE ha insignito del riconoscimento della Bandiera Blu 2024 e che sullo sfondo “chiude” con l’ex fornace Penna di Punta Pisciotto al confine con Marina di Modica. E’ qui che l’estate viene vissuta allo stato naturale con tratti vibranti dove ristoro e musica accompagnano la vita in spiaggia. Nonostante ciò la spiaggia di Sampieri è il luogo dove, nel litorale sciclitano, si possono contare tre nidificazioni. Il terzo nido è stato scoperto ieri ed è stato pure censito.

Mamma tartaruga ha saputo scegliere il luogo dove nidificare.

Spiaggia pulita, sabbia calda e stato naturale dei luoghi. In santa pace è uscita dall’acqua ed ha trovato dove depositare le sue uova. Il tutto per la gioia di grandi e piccini, tutti impegnati a salvaguardare i tre nidi al fine di fare nascere le tartarughine e diventare luogo prediletto per i prossimi anni nel rispetto di una “regola” propria delle nidificazioni della tartarughe marine caretta-caretta. Sul litorale sciclitano un altro nido si trova nella spiaggia di Bruca ed uno in quello di Micenci-Palo Rosso sul litorale est di Donnalucata. Sono spiagge che vengono monitorate ogni giorno. I volontari, siano essi del WWF o semplici cittadini, presidiano le spiagge fin dalle prime ore del mattino alla ricerca di tracce che possono portare alla scoperta di nuove emersioni sulla terra da parte delle pregiate tartarughe e di nuovi nidi.

La foto è di Licia Mirabella.

© Riproduzione riservata