Salvati dalla nave Aurora Sar e condotti a Pozzallo. Soccorsi 17 migranti

E’arrivata poco dopo le 19 a Pozzallo.la.nave della ong tedesca Seawatch, la Aurora Sar, che aveva messo in salvo 19 migranti che si tro avano a bordo di un barchino a circa 33 miglia a sud ovest di Lampedusa. Stremati dal freddo, doloranti, alcuni con forti dolori alle osse e al ventre, sono stati soccorsi in banchina e dopo i controlli medici di Usmaf coordinati a bordo della nave, e dal medico Vincenzo Morello, e dell’Azienda sanitaria provinciale in banchina, sono stati tutti trasferiti all”hot spot di Pozzallo.

Erano partiti dalla Libia 3 giorni fa, e al momento del soccorso avevano esaurito il cibo ed era rimasta loro solo un po’di acqua. Tra le 17 persone, anche 2 donne e 2 minori, le loro nazionalità di provenienza sono Siria, Sudan, Camerun, Egitto e Palestina.

