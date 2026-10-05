Ruspe sulla spiaggia di Sampieri: il caso di via Malaga e della sabbia spostata

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Non c’è nessun intervento di rimozione selvaggia della sabbia ma solo una movimentazione che libera dalla sabbia la via Malaga e và a coprire l’avvallamento che c’è nella parte terminale della spiaggia di Sampieri. A chiarire lo stato dei lavori e soprattutto quanto sta accadendo a Sampieri è lo stesso sindaco Mario Marino al quale abbiamo chiesto a cosa siano legati i lavori in corso sulla spiaggia, se sono abusivi o se sono in regola.

“Sono lavori che l’Assessorato regionale territorio ed ambiente ha autorizzato e finanziato nel 2024 con una perizia di 100 mila euro presentata dal nostro Comune – spiega il primo cittadino – tecnicamente si sta movimentando la sabbia in questo tratto di litorale. Tutti sanno le condizioni di impraticabilità della via Malaga che dalla litoranea porta alla spiaggia nel tratto vicino a Punta Pisciotto.

Una strada che serve tante abitazioni da anni realizzate ed abitate nella zona. Attualmente, con i mezzi, la sabbia prelevata dalla sede stradale di via Malaga viene depositata nell’avvallamento esistente. Non c’è alcuni intervento che interessa le dune, le famose dune di Sampieri che sono allo stato primordiale. Non appena sarà concluso l’intervento in corso a carico del Comune che ha dato corso all’autorizzazione dell’Assessorato regionale territorio ed ambiente, la Regione ne eseguirà un secondo, sempre per una spesa di 100 mila euro che porterà alla realizzazione di lavori di mitigazione del tratto di litorale con la piantumazione anche di piante che faranno da barriera alle dune per mantenere in vita la caratteristica ambientale e paesaggistica della borgata”.



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