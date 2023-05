Ruba indumenti e cibo in un supermercato: denunciato a Comiso

Un extracomunitario di 25 anni è stato denunciato all’Autorità Giudiziario per furto aggravato. L’uomo è stato sorpreso mentre si trovava in un supermercato. Un addetto alle casse ha chiamato la polizia che ha trovato addosso all’uomo indumenti e generi alimentari del valore di circa 100 euro. La merce è stata restituita all’esercente.

DENUNCIATO ANCHE UN GIOVANE DI 18 ANNI

Sempre a Comiso, un giovane di 18 anni è stato denunciato per non essersi fermato all’Alt della polizia. Il giovane era a bordo di uno scooter e ha provato a dileguarsi fra le vie della città. Una volta raggiunto, è stato perquisito: addosso, aveva un taglierino con una lama da 6 centimetri, che è stata sequestrato. E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di arma. Inoltre, è stato anche sanzionato per violazioni al codice della strada e il mezzo è stato sequestrato.