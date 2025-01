Ruba in panificio, arrestato 39enne

I Carabinieri di Noto hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un 39enne di Portopalo di Capo Passero con precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. L’accusa è di furto aggravato.

L’intervento è avvenuto nella notte, a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che avevano avvertito rumori sospetti provenienti da un panificio situato nel centro del paese. I militari, giunti tempestivamente sul posto, hanno trovato l’uomo all’interno del locale mentre cercava di rubare il registratore di cassa.

Il 39enne, nel tentativo di evitare l’arresto, ha opposto resistenza e cercato di fuggire, ma è stato prontamente bloccato dai Carabinieri.

Dopo l’arresto, il tribunale ha convalidato il fermo. Significativa la collaborazione dei cittadini

