Rossella Iacono entra in Giunta: il nuovo assessore avrà le deleghe per Cultura, Istruzione e Digitale

È ufficialmente completa la ricomposizione della compagine amministrativa del Comune di Acate con la nomina di Rossella Iacono a nuovo Assessore con deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale.

Rossella Iacono, psicologa clinica di grande esperienza, è una figura ben nota non solo ad Acate, ma anche oltre i confini della comunità locale. Rossella Iacono fa parte del progetto politico Acate Punto a Capo, che sostiene il sindaco Gianfranco Fidone.

Le deleghe e le sfide per Acate

L’Assessore Iacono avrà il compito di promuovere iniziative culturali, sviluppare progetti per la Pubblica Istruzione e guidare la transizione digitale del Comune, settori chiave per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la valorizzazione del territorio.

Auguri e prospettive future

Il sindaco e l’intera amministrazione rivolgono a Rossella Iacono i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo contributo possa portare innovazione, efficacia e sviluppo nella comunità acatese.

