Rossella Iacono entra in Giunta: il nuovo assessore avrà le deleghe per Cultura, Istruzione e Digitale
25 Ago 2025 13:35
È ufficialmente completa la ricomposizione della compagine amministrativa del Comune di Acate con la nomina di Rossella Iacono a nuovo Assessore con deleghe alla Cultura, Pubblica Istruzione e Transizione Digitale.
Rossella Iacono, psicologa clinica di grande esperienza, è una figura ben nota non solo ad Acate, ma anche oltre i confini della comunità locale. Rossella Iacono fa parte del progetto politico Acate Punto a Capo, che sostiene il sindaco Gianfranco Fidone.
Le deleghe e le sfide per Acate
L’Assessore Iacono avrà il compito di promuovere iniziative culturali, sviluppare progetti per la Pubblica Istruzione e guidare la transizione digitale del Comune, settori chiave per il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e per la valorizzazione del territorio.
Auguri e prospettive future
Il sindaco e l’intera amministrazione rivolgono a Rossella Iacono i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che il suo contributo possa portare innovazione, efficacia e sviluppo nella comunità acatese.
