Roberto Alajmo e Costanza Di Quattro ospiti in diretta su Ragusaoggi.it - Ragusa Oggi

Roberto Alajmo e Costanza Di Quattro ospiti in diretta su Ragusaoggi.it

Prosegue il fortunato ciclo di appuntamenti in diretta streaming su Ragusaoggi.it e sulla pagina social Facebook dedicato alle conversazioni con giornalisti, personaggi dello spettacolo e rappresentanti istituzionali. Venerdì 8 Maggio alle ore 17.00 sarà la volta dello scrittore, giornalista e drammaturgo siciliano, Roberto Alajmo e della scrittrice, Costanza Di Quattro. Con entrambi discuteremo della nostra Sicilia vista dai loro occhi e così come loro l’hanno magistralmente raccontata, contribuendo ad esportare l’immagine di una terra ricchissima e piacevolmente incantevole agli occhi non solo del turista, ma anche di chi ogni giorno, tra mille difficoltà e contraddizioni, ci vive o non potendo fare a meno di amarla. Appuntamento quindi venerdi 8 maggio alle ore 17.00 in diretta streaming per un viaggio tra emozioni e suggestioni tutte siciliane.