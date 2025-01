Ritrovata donna scomparsa a Capodanno. Si trovava a Vittoria

Era scomparsa da casa all’alba di Capodanno. Una donna vittoriese di 69 anni è stata ritrovata tre giorni dopo a Santa Croce Camerina. La donna si trovava in un istituto religioso. Pare che abbia già fatto rientro a casa. Non si conoscono i motivi dell’allontanamento, da configurare comunque come scelta volontaria.

Non ci sarebbe stata nessuna violenza e la donna si sarebbe allontanata da casa volontariamente, ma senza avvertire i familiari. Dopo la denuncia del figlio, che aveva fatto temere il peggio, le ricerche delle forze dell’ordine, coadiuvati anche dai vigili del fuoco, erano iniziate ufficialmente ieri e hanno avuto subito esito positivo.

Resta da capire come la donna sia arrivata a Santa Croce Camerina: non ha un’auto e non è munita di patente. Ma questa circostanza, trattandosi di allontanamento volontario, è da ritenere un fatto privato. La donna abita a Vittoria nella zona del centro storico cittadino.

