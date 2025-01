Riaprire via Roma al traffico: soluzione o regressione?

A Ragusa si torna a discutere del destino di via Roma, l’arteria centrale del centro storico, chiusa al traffico da oltre un decennio per essere trasformata in isola pedonale. La recente proposta di quattro consiglieri comunali di riaprire sperimentalmente la strada alle auto solleva interrogativi sulla reale efficacia di tale scelta, sia per il rilancio del commercio sia per la vivibilità urbana.

Via Roma: il declino dopo la pedonalizzazione?

Quando via Roma venne chiusa al traffico, fu presentata come un progetto di riqualificazione urbana e ambientale. Sostenuta da una lunga petizione promossa da Legambiente, la pedonalizzazione mirava a restituire ai cittadini uno spazio pubblico centrale, liberandolo dal caos veicolare. Tuttavia, nel tempo, numerosi negozi hanno chiuso, segnalando un calo di attrattiva della via, anche forse per la contestuale apertura dei centri commerciali.

Molti lamentano che a piedi ci vanno in pochi, forse scoraggiati dalla mancanza di parcheggi vicini (pur se da anni sono aperti quelli multipiano) o dalla competizione appunto dei centri commerciali. Questi ultimi, con i loro grandi brand, prezzi competitivi e facilità di accesso, hanno attratto una parte significativa del flusso commerciale. Via Roma, invece, ha perso i marchi nazionali e le attività rimaste spesso non riescono a competere sui prezzi o sulla varietà dell’offerta.

Riaprire il traffico: quali benefici?

L’idea di consentire il passaggio delle auto nasce dal presupposto che questo possa riportare vitalità alla zona, aumentando il flusso di persone. Ma è davvero così?

È importante considerare che, anche se riaperta al traffico, su via Roma non sarà comunque possibile parcheggiare. Di conseguenza, il semplice transito veicolare potrebbe non tradursi automaticamente in un ritorno degli acquirenti. Inoltre, l’inquinamento acustico e atmosferico rischierebbe di compromettere il carattere rilassante dell’area, rendendola meno invitante per passeggiate o soste nei locali. Immaginare che ci si prende un caffè seduti al tavolino mentre passano le auto con i loro tubi di scappamento, ha davvero senso? E’ davvero una ricetta?

Un paradosso tutto ragusano

Mentre in molte città italiane e internazionali si lavora per ampliare le aree pedonali e sottrarre spazio alle automobili, Ragusa si propone la direzione opposta. L’idea di riaprire via Roma al traffico potrebbe rivelarsi una scelta anacronistica, in contrasto con le moderne politiche urbane orientate alla sostenibilità e alla vivibilità.

Questa proposta, che si vorrebbe sperimentale, appare più una reazione emergenziale che una visione strategica a lungo termine. La chiusura al traffico fu frutto di una pianificazione sostenuta da una vasta partecipazione popolare. Rimetterla in discussione rischia di vanificare anni di sforzi per creare un centro storico vivibile.

Cosa fare per rilanciare via Roma?

Forse il problema non è la pedonalizzazione, ma la mancanza di una programmazione organica che valorizzi via Roma come vero cuore pulsante della città. Piuttosto che riaprire al traffico, sarebbe opportuno:

Allargare l’area pedonale , rendendola più attrattiva e collegata al resto del tessuto urbano.

, rendendola più attrattiva e collegata al resto del tessuto urbano. Pianificare eventi continuativi , affidando la programmazione a enti pubblici o partnership pubblico-private, con una visione più ampia rispetto alle iniziative sporadiche dei privati.

, affidando la programmazione a enti pubblici o partnership pubblico-private, con una visione più ampia rispetto alle iniziative sporadiche dei privati. Coinvolgere attivamente i commercianti , incentivandoli a proporre promozioni, eventi dedicati e collaborazioni per attirare nuovi clienti.

, incentivandoli a proporre promozioni, eventi dedicati e collaborazioni per attirare nuovi clienti. Migliorare i servizi per i cittadini, come un’efficiente rete di navette gratuite verso il centro storico.

Via Roma, oggi, non è più il “salotto buono” degli anni ’60 e ’70, quando la strada era animata da passeggiate e incontri. Tuttavia, non è detto che la soluzione passi dalla riapertura al traffico. Serve una visione a lungo termine per ripensare il centro storico come un luogo attrattivo, sia per i ragusani che per i turisti. La sperimentazione proposta rischia di essere solo un palliativo, mentre la vera sfida è trasformare via Roma in un simbolo di modernità e vivibilità.

