Regione, via libera definitivo alle nomine: ecco tutti i nuovi vertici di Iacp e Consorzi Universitari. Da Ragusa parte il giro di poltrone

La Giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato oggi il via libera definitivo al pacchetto di nomine atteso per la guida degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli Enti Parco dell’Isola. L’ok arriva dopo il parere favorevole della Prima Commissione Affari istituzionali dell’Ars, che ha confermato il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità per tutti i designati.

Si parte da Ragusa: Giovanni Moscato allo Iacp e Domenico Arezzo al Consorzio Universitario Ibleo

Per la provincia di Ragusa arrivano due nomine di rilievo.

Giovanni Moscato è ufficialmente il nuovo presidente dello Iacp di Ragusa, incarico confermato dopo il passaggio in Commissione.

Sul fronte universitario, nel pacchetto di nomine proposte dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, Domenico Arezzo è stato nominato presidente del Consorzio universitario di Ragusa.

Due scelte che segnano l’avvio della fase di rinnovo della governance negli enti strategici del territorio ibleo.

Tutti i nuovi vertici degli Iacp siciliani

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, diventano operative le nomine ai vertici degli Istituti autonomi case popolari dell’Isola:

Antonino Garozzo – Iacp Acireale

– Iacp Acireale Pietro Medici – Iacp Agrigento

– Iacp Agrigento Calogero Valenza – Iacp Caltanissetta

– Iacp Caltanissetta Francesco Occhipinti – Iacp Enna

– Iacp Enna Giuseppe Picciolo – Iacp Messina

– Iacp Messina Francesco Riggio – Iacp Palermo

– Iacp Palermo Giovanni Moscato – Iacp Ragusa

– Iacp Ragusa Vincenzo Scontrino – Iacp Trapani

– Iacp Trapani Alessia Scorpo – Iacp Siracusa

Con queste nomine si completa la governance dei nove istituti provinciali.

Consorzi universitari: arrivi, conferme e nodi ancora aperti

L’assessore Mimmo Turano ha ottenuto l’ok definitivo anche per i presidenti dei Consorzi universitari:

Corrado Bonfanti – Cumo Noto-Siracusa

– Cumo Noto-Siracusa Domenico Arezzo – Consorzio universitario di Ragusa

– Consorzio universitario di Ragusa Gianluca Tumminelli – Consorzio universitario di Caltanissetta

Restano ancora in sospeso le nomine dei vertici dei consorzi di Agrigento e Trapani, che saranno definite in una fase successiva.

Completata la squadra degli Enti Parco

Via libera definitivo anche per i presidenti dei tre parchi naturali regionali, su proposta dell’assessore al Territorio Giusi Savarino:

Carmelo Calabrò – Parco fluviale dell’Alcantara

– Parco fluviale dell’Alcantara Domenico Barbuzza – Parco dei Nebrodi

– Parco dei Nebrodi Massimiliano Giammusso – Parco dell’Etna

Una tornata di nomine che chiude il cerchio su organismi fondamentali per gestione delle aree naturali e programmazione ambientale.

