Regione, via libera definitivo alle nomine: ecco tutti i nuovi vertici di Iacp e Consorzi Universitari. Da Ragusa parte il giro di poltrone

26 Nov 2025 18:22

La Giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato oggi il via libera definitivo al pacchetto di nomine atteso per la guida degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli Enti Parco dell’Isola. L’ok arriva dopo il parere favorevole della Prima Commissione Affari istituzionali dell’Ars, che ha confermato il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità per tutti i designati.

Si parte da Ragusa: Giovanni Moscato allo Iacp e Domenico Arezzo al Consorzio Universitario Ibleo

Per la provincia di Ragusa arrivano due nomine di rilievo.

Giovanni Moscato è ufficialmente il nuovo presidente dello Iacp di Ragusa, incarico confermato dopo il passaggio in Commissione.
Sul fronte universitario, nel pacchetto di nomine proposte dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, Domenico Arezzo è stato nominato presidente del Consorzio universitario di Ragusa.

Due scelte che segnano l’avvio della fase di rinnovo della governance negli enti strategici del territorio ibleo.

Tutti i nuovi vertici degli Iacp siciliani

Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, diventano operative le nomine ai vertici degli Istituti autonomi case popolari dell’Isola:

  • Antonino Garozzo – Iacp Acireale
  • Pietro Medici – Iacp Agrigento
  • Calogero Valenza – Iacp Caltanissetta
  • Francesco Occhipinti – Iacp Enna
  • Giuseppe Picciolo – Iacp Messina
  • Francesco Riggio – Iacp Palermo
  • Giovanni Moscato – Iacp Ragusa
  • Vincenzo Scontrino – Iacp Trapani
  • Alessia Scorpo – Iacp Siracusa

Con queste nomine si completa la governance dei nove istituti provinciali.

Consorzi universitari: arrivi, conferme e nodi ancora aperti

L’assessore Mimmo Turano ha ottenuto l’ok definitivo anche per i presidenti dei Consorzi universitari:

  • Corrado Bonfanti – Cumo Noto-Siracusa
  • Domenico Arezzo – Consorzio universitario di Ragusa
  • Gianluca Tumminelli – Consorzio universitario di Caltanissetta

Restano ancora in sospeso le nomine dei vertici dei consorzi di Agrigento e Trapani, che saranno definite in una fase successiva.

Completata la squadra degli Enti Parco

Via libera definitivo anche per i presidenti dei tre parchi naturali regionali, su proposta dell’assessore al Territorio Giusi Savarino:

  • Carmelo Calabrò – Parco fluviale dell’Alcantara
  • Domenico Barbuzza – Parco dei Nebrodi
  • Massimiliano Giammusso – Parco dell’Etna

Una tornata di nomine che chiude il cerchio su organismi fondamentali per gestione delle aree naturali e programmazione ambientale.

Nomine regionali per due ex sindaci: Domenico Arezzo alla guida del Consorzio universitario e Giovanni Moscato nuovo presidente Iacp

