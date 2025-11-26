L’ASP di Ragusa rafforza il proprio impegno verso i cittadini in condizioni di fragilità economica o sociale attraverso il Progetto “Contrastare la Povertà Sanitaria”, parte del Programma Nazionale Equità nella Salute (PNES) 2021–2027, promosso dal Ministero della Salute e coordinato dall’INMP (Istituto Nazionale Migrazioni e Povertà). Dal 1° dicembre 2025, gli ambulatori territoriali dedicati ai […]
Regione, via libera definitivo alle nomine: ecco tutti i nuovi vertici di Iacp e Consorzi Universitari. Da Ragusa parte il giro di poltrone
26 Nov 2025 18:22
La Giunta regionale guidata da Renato Schifani ha dato oggi il via libera definitivo al pacchetto di nomine atteso per la guida degli Iacp, dei Consorzi universitari e degli Enti Parco dell’Isola. L’ok arriva dopo il parere favorevole della Prima Commissione Affari istituzionali dell’Ars, che ha confermato il possesso dei requisiti e l’assenza di cause di incompatibilità per tutti i designati.
Si parte da Ragusa: Giovanni Moscato allo Iacp e Domenico Arezzo al Consorzio Universitario Ibleo
Per la provincia di Ragusa arrivano due nomine di rilievo.
Giovanni Moscato è ufficialmente il nuovo presidente dello Iacp di Ragusa, incarico confermato dopo il passaggio in Commissione.
Sul fronte universitario, nel pacchetto di nomine proposte dall’assessore all’Istruzione Mimmo Turano, Domenico Arezzo è stato nominato presidente del Consorzio universitario di Ragusa.
Due scelte che segnano l’avvio della fase di rinnovo della governance negli enti strategici del territorio ibleo.
Tutti i nuovi vertici degli Iacp siciliani
Su proposta dell’assessore alle Infrastrutture Alessandro Aricò, diventano operative le nomine ai vertici degli Istituti autonomi case popolari dell’Isola:
- Antonino Garozzo – Iacp Acireale
- Pietro Medici – Iacp Agrigento
- Calogero Valenza – Iacp Caltanissetta
- Francesco Occhipinti – Iacp Enna
- Giuseppe Picciolo – Iacp Messina
- Francesco Riggio – Iacp Palermo
- Giovanni Moscato – Iacp Ragusa
- Vincenzo Scontrino – Iacp Trapani
- Alessia Scorpo – Iacp Siracusa
Con queste nomine si completa la governance dei nove istituti provinciali.
Consorzi universitari: arrivi, conferme e nodi ancora aperti
L’assessore Mimmo Turano ha ottenuto l’ok definitivo anche per i presidenti dei Consorzi universitari:
- Corrado Bonfanti – Cumo Noto-Siracusa
- Domenico Arezzo – Consorzio universitario di Ragusa
- Gianluca Tumminelli – Consorzio universitario di Caltanissetta
Restano ancora in sospeso le nomine dei vertici dei consorzi di Agrigento e Trapani, che saranno definite in una fase successiva.
Completata la squadra degli Enti Parco
Via libera definitivo anche per i presidenti dei tre parchi naturali regionali, su proposta dell’assessore al Territorio Giusi Savarino:
- Carmelo Calabrò – Parco fluviale dell’Alcantara
- Domenico Barbuzza – Parco dei Nebrodi
- Massimiliano Giammusso – Parco dell’Etna
Una tornata di nomine che chiude il cerchio su organismi fondamentali per gestione delle aree naturali e programmazione ambientale.
