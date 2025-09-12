Nomine regionali per due ex sindaci: Domenico Arezzo alla guida del Consorzio universitario e Giovanni Moscato nuovo presidente Iacp

La giunta regionale, riunita a Palazzo d’Orléans, ha approvato oggi una serie di importanti nomine ai vertici di consorzi universitari, Istituti autonomi case popolari (Iacp) ed enti Parco. Per la città di Ragusa, i nuovi incarichi rappresentano un tassello fondamentale per lo sviluppo del territorio, sia sul fronte della formazione universitaria che su quello dell’edilizia residenziale pubblica.

Domenico Arezzo al Consorzio universitario di Ragusa

Su proposta dell’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, il Consorzio universitario di Ragusa avrà come presidente Domenico Arezzo, ex sindaco di Ragusa, che guiderà il consiglio di amministrazione con l’obiettivo di rafforzare l’offerta formativa e potenziare i rapporti con gli atenei siciliani.

Il consorzio rappresenta un presidio culturale e strategico per il futuro dei giovani iblei, puntando a contrastare lo spopolamento universitario e favorire la crescita economica del territorio.

Giovanni Moscato nominato presidente Iacp Ragusa

Sul fronte delle politiche abitative, la giunta ha accolto la proposta dell’assessore alle Infrastrutture e alla Mobilità nominando Giovanni Moscato presidente dello Iacp di Ragusa. Moscato, ex sindaco di Vittoria, prende il posto di Giovanni Cultrera. L’istituto è chiamato a gestire il patrimonio edilizio popolare e ad avviare nuovi progetti di rigenerazione urbana, in risposta alle esigenze di molte famiglie.

La scelta di Moscato punta a dare una guida stabile ed esperta a un settore cruciale per il miglioramento della qualità della vita in provincia.

Impatti per il territorio ibleo

Le due nomine segnano un passaggio chiave per la città e la provincia di Ragusa. Da un lato, la formazione universitaria potrà contare su un rilancio della governance, dall’altro il comparto delle case popolari potrà beneficiare di una gestione più strutturata.

