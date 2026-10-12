Reati denunciati in calo a Ragusa: provincia al 98° posto nella classifica nazionale

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Ragusa si colloca al 98° posto su 106 province nell’Indice della criminalità del Sole 24 Ore, con 2.511,9 delitti denunciati ogni 100mila abitanti nel 2025. Il territorio ibleo rientra tra le otto province siciliane che registrano una diminuzione delle denunce rispetto all’anno precedente.

Il dato, riportato dall’Ansa, colloca Ragusa nella parte bassa della graduatoria nazionale, ordinata dalla maggiore alla minore incidenza dei reati denunciati sulla popolazione. In Sicilia presentano valori inferiori soltanto Agrigento ed Enna. Ragusa tra le province siciliane con meno denunce in rapporto ai residenti

L’indagine utilizza le statistiche consolidate della banca dati interforze del dipartimento di Pubblica sicurezza del ministero dell’Interno. Il confronto riguarda i delitti denunciati ogni 100mila abitanti: fotografa quindi i reati portati a conoscenza delle autorità, senza comprendere quelli non denunciati. La notizia d’agenzia non indica la percentuale della flessione ragusana. Il quadro regionale mostra comunque un calo diffuso, con le riduzioni più marcate a Catania, dove le denunce diminuiscono del 10,5%, e a Palermo, che registra un arretramento del 9,2%. Siracusa è l’unica provincia siciliana in controtendenza.

Nella graduatoria nazionale, Siracusa occupa il 27° posto, Palermo il 33° e Catania il 35°. Seguono Trapani al 62°, Caltanissetta all’84° e Messina al 92°. Dopo Ragusa, al 98°, si trovano Agrigento al 101° ed Enna al 104°. In Italia diminuiscono furti e rapine, crescono le frodi informatiche Il calo siciliano si inserisce in una tendenza nazionale: nel 2025 i delitti denunciati sono stati circa 2,36 milioni, l’1,8% in meno rispetto al 2024. È la prima diminuzione dopo quattro anni consecutivi di crescita.

A incidere sono soprattutto i furti, scesi del 5,9% e tornati sotto il milione. Diminuiscono anche le rapine, mentre aumentano truffe e frodi informatiche. Tra gli elementi di preoccupazione segnalati a livello nazionale figura inoltre la crescita del 34% dei minorenni arrestati e denunciati. Un dato distinto da quello ragusano, per il quale il testo dell’agenzia non fornisce un dettaglio sulle singole tipologie di reato.

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