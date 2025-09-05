Ragusa: saranno abbattuti 9 pini sulla SP 25 per motivi di sicurezza

Una decisione dolorosa ma inevitabile. Nei prossimi giorni sarà avviato l’abbattimento di 9 pini lungo la SP25 Marina-Ragusa, in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale.

La misura arriva a seguito di una relazione tecnica sulla stabilità delle alberature: su 73 esemplari presenti, 9 sono stati dichiarati potenzialmente pericolosi per via di inclinazioni anomale, branche parzialmente spezzate, lesioni da torsione o crescita asimmetrica.

La loro posizione, a ridosso del margine stradale, rende il rischio ancora più alto, soprattutto in vista dell’autunno e delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero provocare cedimenti e cadute sulla carreggiata.

Un bilancio che resta positivo

Nonostante i 9 abbattimenti, il saldo verde a Ragusa resta ampiamente positivo. Solo nel 2024, infatti, sono stati messi a dimora 425 nuovi alberi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, alla sensibilità delle associazioni e al contributo di privati cittadini.

Le nuove piantumazioni hanno interessato diverse aree della città: via Australia, via Alberto Sordi, piazza Caduti di Nassiriya, piazza Carmine e piazza Cappuccini. Sempre nello stesso anno, gli alberi abbattuti per motivi di sicurezza sono stati soltanto 18.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata