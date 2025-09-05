Dal 10 settembre 2025 l’Ospedale “Regina Margherita” di Comiso diventa punto di riferimento per la riabilitazione fono-neuro-audio-vestibolare in provincia di Ragusa. L’ASP di Ragusa attiva infatti un nuovo Servizio Multidisciplinare all’avanguardia, pensato per affrontare con competenza e in modo integrato alcune delle problematiche più trascurate ma impattanti per la salute quotidiana: disfagia, alterazioni della voce […]
Ragusa: saranno abbattuti 9 pini sulla SP 25 per motivi di sicurezza
05 Set 2025 17:33
Una decisione dolorosa ma inevitabile. Nei prossimi giorni sarà avviato l’abbattimento di 9 pini lungo la SP25 Marina-Ragusa, in prossimità dello svincolo per le Fasi 1 e 2 della zona industriale.
La misura arriva a seguito di una relazione tecnica sulla stabilità delle alberature: su 73 esemplari presenti, 9 sono stati dichiarati potenzialmente pericolosi per via di inclinazioni anomale, branche parzialmente spezzate, lesioni da torsione o crescita asimmetrica.
La loro posizione, a ridosso del margine stradale, rende il rischio ancora più alto, soprattutto in vista dell’autunno e delle condizioni meteorologiche avverse che potrebbero provocare cedimenti e cadute sulla carreggiata.
Un bilancio che resta positivo
Nonostante i 9 abbattimenti, il saldo verde a Ragusa resta ampiamente positivo. Solo nel 2024, infatti, sono stati messi a dimora 425 nuovi alberi grazie all’impegno dell’amministrazione comunale, alla sensibilità delle associazioni e al contributo di privati cittadini.
Le nuove piantumazioni hanno interessato diverse aree della città: via Australia, via Alberto Sordi, piazza Caduti di Nassiriya, piazza Carmine e piazza Cappuccini. Sempre nello stesso anno, gli alberi abbattuti per motivi di sicurezza sono stati soltanto 18.
Foto: repertorio
