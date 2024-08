Scoglitti, piazza Cavour si rifà il look. Il nuovo progetto con la simbologia di una barca

Piazza Cavour si rifà il look. Il comune di Vittoria ha avviato un progetto per la sistemazione complessiva dell’ampio spazio antistante la chiesa parrocchiale di Maria SS. di Portosalvo.

Il progetto, redatto dall’architetto Arcangelo Mazza, è stato finanziato con un milione e 250.000 euro, grazie ad un emendamento inserito nelle variazioni di bilancio della Regione siciliana approvate di recente. Esso prevede il rifacimento complessivo della piazza per farne uno spazio urbano fruibile dai cittadini e inserito nel contesto del tessuto urbanistico della frazione.

Il progetto è stato presentato da Arcangelo Mazza, insieme al sindaco Francesco Aiello, agli assessori Giuseppe Nicastro e Salvatore Avola, al dirigente dell’ufficio tecnico Elio Cicciarella.

Quello che era uno spazio libero privo di organicità a diventerà uno “spazio piazza” posto in rapporto con l’unico edificio che ha rilevanza architettonica: la piazza.

Abbattimento delle barriere architettoniche, isola pedonale, luci led

Uno degli elementi portanti del progetto sarà l’abbattimento delle barriere architettoniche: non ci saranno scalini. Si risolverà il problema del dislivello tra la piazza e la via Plebiscito attraverso la realizzazione di un declivio naturale con verde, piante e giochi per bambini. La piazza, inoltre, sarà isola pedonale: una scelta questa che potrà avere alcuni contrasti ma che si ritiene quello più utile per le attività commerciali, per i residenti e per i cittadini che potranno fruire di uno spazio vivibile e accogliente.

Il progetto mira ad una ricucitura con le tante strade che confluiscono nella piazza, in modo da creare un assetto architettonico unitario. Nella piazza sarà realizzata una illuminazione adeguata, con luci led. La piazza sarà dotata di impianto di alimentazione elettrica, un servizio importante che agevolerà l’organizzazione di concerti, convegni o altre manifestazioni che la piazza potrà ospitare.

Si cercherà di dare alla piazza la simbologia che rappresenta la vita della frazione: “Nella piazza – spiega Arcangelo Mazza – realizzeremo un assito rappresentante una barca, con la prua rivolta verso la chiesa e la la poppa verso il lato opposto. La pavimentazione offrirà un gioco di policromie, con pietra locale nei colori bianco, beige e grigio chiaro, opportunamente lavorata anche per garantire l’antiscivolo. Si valorizzerà l’unico punto della piazza da cui è possibile uno sguardo sul mare”.

Scoglitti city smart: colonnine per informazioni sui servizi e ricariche dei cellulari

Altro elemento saliente sarà la realizzazione di alcune colonnine di servizi, nell’ottica di una city smart: ci sarà la possibilità di ricarica dei cellulari, le informazioni sui servizi disponibili nella frazione e dei riferimenti dell’amministrazione comunale.

© Riproduzione riservata