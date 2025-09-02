Dal 6 settembre 2025, l’ASP di Ragusa rafforzerà la propria offerta sanitaria con l’attivazione e il potenziamento dei Punti di Primo Intervento Pediatrico (PPIP). Si tratta di ambulatori dedicati alla valutazione dei bambini con problemi di salute non gravi, operativi nei giorni festivi e prefestivi dalle 8 alle 20. L’iniziativa nasce dall’Avviso pubblico dello scorso […]
Ragusa: San Paolo Apostolo in festa, Don Giovanni Nobile celebra 86 anni di vita e di fede
02 Set 2025 11:30
Una comunità riunita attorno al suo pastore. Ieri sera, alle 19 nella parrocchia di San Paolo Apostolo, si sono svolti i festeggiamenti per gli 86 anni di Don Sac. Giovanni Nobile, storico sacerdote molto amato dai fedeli.
Durante la Santa Messa di ringraziamento, Don Giovanni ha condiviso con emozione parole cariche di ricordi e gratitudine: «Oggi festeggio insieme a voi i miei 86 anni. Ringrazio il padre Antonio e tutti voi per gli auguri che mi sono arrivati. Nel pensare la Messa di oggi, ho rivolto un pensiero ai miei genitori e ai miei fratelli che non ci sono più. Io sono l’unico rimasto dei sette figli».
Un momento di profonda spiritualità che ha commosso i presenti, rendendo ancora più significativo il compleanno di un sacerdote che ha dedicato la vita alla comunità e alla Chiesa.
Festa in cortile tra auguri e comunità
Al termine della celebrazione, la festa si è spostata nel cortile della parrocchia, dove i fedeli hanno potuto porgere gli auguri a Don Giovanni in un clima di gioia e fraternità.
Foto: Salvo Bracchitta
