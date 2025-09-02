Ragusa: San Paolo Apostolo in festa, Don Giovanni Nobile celebra 86 anni di vita e di fede

Una comunità riunita attorno al suo pastore. Ieri sera, alle 19 nella parrocchia di San Paolo Apostolo, si sono svolti i festeggiamenti per gli 86 anni di Don Sac. Giovanni Nobile, storico sacerdote molto amato dai fedeli.

Durante la Santa Messa di ringraziamento, Don Giovanni ha condiviso con emozione parole cariche di ricordi e gratitudine: «Oggi festeggio insieme a voi i miei 86 anni. Ringrazio il padre Antonio e tutti voi per gli auguri che mi sono arrivati. Nel pensare la Messa di oggi, ho rivolto un pensiero ai miei genitori e ai miei fratelli che non ci sono più. Io sono l’unico rimasto dei sette figli».

Un momento di profonda spiritualità che ha commosso i presenti, rendendo ancora più significativo il compleanno di un sacerdote che ha dedicato la vita alla comunità e alla Chiesa.

Festa in cortile tra auguri e comunità

Al termine della celebrazione, la festa si è spostata nel cortile della parrocchia, dove i fedeli hanno potuto porgere gli auguri a Don Giovanni in un clima di gioia e fraternità.

Foto: Salvo Bracchitta

