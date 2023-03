San Giuseppe a Ragusa: domenica la processione del simulacro per le vie del centro

Entrano nel vivo i festeggiamenti in onore di San Giuseppe a Ragusa ospitati nella chiesa del Santissimo Salvatore. Dopo che nel pomeriggio la santa messa sarà celebrata, alle 18,30, dal sacerdote Luigi Diquattro e animata dalla parrocchia Angelo Custode di Ragusa, mentre in serata, alle 20,30, ci sarà la serata di evangelizzazione “Con Giuseppe…il coraggio di andare”, domani, dalle 10 alle 12, è in programma l’adorazione eucaristica. Alle 18,30, invece, la santa messa sarà celebrata dal canonico Carmelo Mollica, direttore della Pastorale carceraria, cappellano del carcere di Ragusa, e animata dalla parrocchia Santissimo Salvatore di Ragusa.

Sono invitati a partecipare tutti gli sposi: a fine messa, sarà impartita la benedizione. Domenica, invece, la festa esterna del patriarca. Le sante messe sono in programma alle 9, alle 10, alle 11 e alle 18. Alle 9, la santa messa sarà celebrata dal parroco, il sacerdote Luigi Diquattro, alle 10 dal sacerdote Giovanni Mandarà, amministratore della parrocchia San Giovanni Maria Vianney di Ragusa, alle 11 dall’altro parroco, il sacerdote Corrado Garozzo e animata dai ragazzi del catechismo che recheranno un omaggio floreale al simulacro del patriarca. Alle 17,30, quindi, la recita del Rosario mentre alle 18 la santa messa sarà celebrata dal vescovo della diocesi di Ragusa, mons. Giuseppe La Placa, con l’animazione della corale parrocchiale. A seguire, la processione con il venerato simulacro di San Giuseppe per le seguenti vie: piazza Santissimo Salvatore, via Mario Leggio, corso Italia, via Garibaldi, corso Vittorio Veneto (sosta presso la parrocchia Angelo Custode), via F. Schininà, corso Italia, via Spadafora, via Sant’Anna, via Roma, via Santissimo Salvatore, piazza Santissimo Salvatore.

All’arrivo, spettacolo pirotecnico sul sagrato. Per quanto riguarda, invece, le manifestazioni culturali e folkloristiche, domani, alle 15,30, ci sarà la quarta camminata di San Giuseppe, aperta a tutti, con partenza e arrivo in piazza Ss. Salvatore, realizzata con la collaborazione di Free walkers – friends on the way. Alle 20, poi, la compagnia “I superstiti” porterà in scena la commedia in due atti: “Sì, papà” di Carlo Nobile, presso il salone di via Garibaldi 134. Domenica, alle 9,30, ci sarà l’apertura della fiera del dolce e della fiera del salato nei locali di via Garibaldi 139 mentre, alle 18, è prevista la quarta degustazione della “Mitilugghia” in piazza Santissimo Salvatore.