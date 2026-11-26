Ragusa, la Cisl e il 25 novembre: una sedia e un quadro di rose nella sede dell’Ust

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Una sedia, un quadro con delle rose. Nella sede della Cisl di Ragusa, come in quella di Siracusa, per il 25 novembre è stato allestito uno spazio simbolico dedicato alle vittime di violenza. Lo racconta l’Unione sindacale territoriale Cisl Ragusa Siracusa, guidata dal segretario generale Giovanni Migliore, in una nota diffusa oggi.

Un gesto piccolo, che il sindacato accompagna con una presa di posizione netta: la violenza contro le donne è per la Cisl una delle più gravi emergenze sociali del nostro tempo e non si affronta con le sole celebrazioni. Servono ascolto, prevenzione, educazione e tutela concreta, ogni giorno.

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L’attenzione non è rivolta soltanto alla violenza fisica. La Cisl richiama le forme meno visibili e altrettanto devastanti: gli abusi psicologici, verbali ed economici, e le discriminazioni che possono emergere nelle relazioni personali come nei luoghi di lavoro. Proprio il lavoro è il terreno su cui il sindacato rivendica un ruolo: costruire ambienti rispettosi e inclusivi, dove ogni donna possa sentirsi ascoltata, valorizzata e libera da qualsiasi sopraffazione.

«La libertà, la dignità e il rispetto sono diritti inalienabili di ogni donna», ribadisce la Cisl, che conferma l’impegno a sostenere politiche e iniziative per l’inclusione, la parità e la sicurezza.

Il messaggio di fondo è che il contrasto alla violenza di genere non può esaurirsi in una data sul calendario. Ci vogliono consapevolezza, coraggio e un impegno collettivo costante. Per il sindacato ibleo il rispetto delle donne «non è una ricorrenza, ma un principio da difendere ogni giorno». Anche quando la sedia sarà riportata al suo posto.

Nelle stesse ore in provincia sono stati diffusi anche i dati delle forze dell’ordine: la Questura ha emesso 66 ammonimenti per violenza contro le donne.

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