Ragusa: interventi per migliorare la sicurezza di marciapiedi e passaggi pedonali

Il Comune di Ragusa ha approvato un progetto volto a migliorare la sicurezza di marciapiedi e attraversamenti pedonali. Con uno stanziamento di 42.000 euro, l’iniziativa mira a risolvere criticità che incidono sulla sicurezza di pedoni e automobilisti.



Tra i problemi principali affrontati vi sono il deterioramento delle superfici pedonali e la scarsa visibilità di alcuni passaggi pedonali, fattori che possono rappresentare rischi per chi si muove a piedi o in auto. Le superfici danneggiate possono ostacolare il passaggio di persone con ridotta mobilità, oltre a rappresentare un pericolo per i pedoni che potrebbero inciampare. Allo stesso tempo, l’usura della segnaletica orizzontale, specie in zone con alta densità di traffico, riduce la sicurezza degli attraversamenti, aumentando il rischio di incidenti.



Gli interventi previsti includeranno il rifacimento delle pavimentazioni dei marciapiedi danneggiati, che saranno ripristinati per garantire percorsi regolari e accessibili.

Le opere si concentreranno in aree della città con una maggiore concentrazione di traffico veicolare e pedonale, ponendo particolare attenzione alle zone frequentate da persone anziane e da famiglie con bambini. Attraverso questi lavori, si prevede una maggiore fluidità e sicurezza nella circolazione, a beneficio di tutta la comunità.

Foto: repertorio

