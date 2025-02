Ragusa: frana la strada. Disposta chiusura per un mese

A causa di una frana e per consentire il ripristino della sicurezza stradale, sarà chiusa dal 3 marzo al 30 aprile il tratto di strada in La Torre, a San Giacomo. Il Comune di Ragusa ha disposto la chiusura del transito veicolare sulla strada comunale ex SP n. 53, nel tratto compreso tra il km 1,00 e il km 1,00 + 100 (circa 400 metri prima di via della Fontana).

La chiusura sarà in vigore dalle ore 00:00 del 3 marzo 2025 alle ore 24:00 del 30 aprile 2025.

I dettagli dell’intervento

L’impresa esecutrice dei lavori avrà l’incarico di installare e mantenere in efficienza la segnaletica necessaria per la sicurezza del cantiere. L’intervento sulla ex SP53 (via La Torre) si rende necessario a causa di una frana che ha compromesso la sicurezza del tratto stradale. Sarà realizzato un nuovo muro di contenimento in calcestruzzo armato sul lato sud-est per garantire la stabilità della carreggiata. Inoltre, sarà allargata la carreggiata per migliorare la circolazione nei due sensi di marcia, un sistema di drenaggio per evitare allagamenti e infiltrazioni d’acqua, grazie a una canaletta perimetrale e il muro di contenimento sarà affiancato da un muretto a secco, in armonia con il contesto circostante.

