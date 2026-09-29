Ragusa celebra i 100 anni di John Coltrane: al Circolo Italia una serata tra musica e immagini

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A cento anni dalla nascita di John Coltrane, Ragusa rende omaggio a una delle figure più importanti e rivoluzionarie della storia del jazz. L’appuntamento è per venerdì 2 ottobre, alle ore 18, al Circolo Italia di Piazza San Giovanni, con un incontro promosso dal Rotary Club Ragusa e dal CRAL dei dipendenti della Banca Agricola Popolare di Sicilia.

La serata sarà interamente dedicata alla musica e alla figura del grande sassofonista statunitense, protagonista di una stagione irripetibile del jazz del Novecento e autore di una ricerca musicale capace di lasciare un segno profondo nelle generazioni successive.

Nel corso dell’incontro sarà proposta circa un’ora di ascolti, accompagnata dalla visione di alcuni video dedicati a Coltrane, alla sua carriera e alla sua straordinaria eredità artistica. Un’occasione per riscoprire non soltanto il musicista, ma anche l’uomo e l’innovazione che seppe portare nel linguaggio del jazz.

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

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