Questo venerdì il Cous Cous Fest: a Modica per la seconda tappa del concorso tra chef siciliani - Ragusa Oggi

Questo venerdì il Cous Cous Fest: a Modica per la seconda tappa del concorso tra chef siciliani

Condividi su:

Seconda tappa a Modica per il Cous Cous World Championship – Selezione Conad 2019, il concorso dedicato agli chef siciliani promosso da Conad, in collaborazione con l’agenzia Feedback, per scoprire e valorizzare nuove promesse della cucina siciliana. Dopo la tappa di Trapani, il concorso sbarca nella Sicilia “barocca” con la sfida in programma a Modica, nella cittadina patrimonio dell’Unesco.

La prima semifinale di Trapani ha visto qualificarsi in finale Mirko Catanzaro, executive chef al ristorante Mirko’s a Castellammare del golfo, Sarà una gara all’ultima forchetta, o meglio all’ultimo chicco di semola di cous cous che metterà a confronto due chef che si sfideranno in diretta, preparando ricette a base di cous cous, per entrare a far parte della squadra italiana in gara alla prossima edizione del Cous Cous Fest che si svolgerà dal 20 al 29 settembre a San Vito Lo Capo.

A gareggiare, domani, venerdì 5 luglio alle ore 18 al Conad Superstore Le Liccumie, saranno due chef: Serena Domante di Favara (Agrigento) capopartita al ristorante Officina del gusto di Antonio Bellanca a Grotte (Ag) che preparerà una ricetta dal titolo “I colori delle emozioni”, un cous cous con stufato di agnello, marinato con miele di castagno di Calabria, verdure di stagione croccanti in salsa di datterino rosso della Piana del Sole e Nicola Bandi di Trapani, executive chef e patron del ristorante Osteria Il Moro, a Trapani che presenterà i Tinnarumi di cuscusu, i tenerumi di cous cous con caciocavallo ragusano semistagionato, pomodoro San Marzano dell’Agro Sarnese Nocerino Dop, cappero di Pantelleria Igp al sale marino, mandorle pelate, cozze, vongole, scampi, gamberi e acetosella rossa.

A giudicare i piatti ci saranno due giurie: una tecnica, formata da Santo Italia, vicepresidente di Conad Sicilia, Giovanni Anania, Direttore marketing di Conad Sicilia, dal giornalista enogastronomico Damiano Chiaramonte, collaboratore per le guide di Slow Food Editore, da Eugenio Migliore, Maestro della Nazionale di Fioretto assoluta, nonché della Scherma Modica e una giuria popolare. A condurre la sfida ci sarà la giornalista e speaker radiofonica Cinzia Gizzi.

Tutte le ricette saranno preparate utilizzando una selezione di prodotti della linea Sapori e dintorni Conad, prodotti tipici regionali dalla forte identità nella tradizione locale e Verso Natura Conad, ispirati ad un consumo responsabile e attento all’ambiente. Ogni scontro è ad eliminazione diretta. Terzo e quarto appuntamento a Palermo, giovedì 11 e venerdì 19 luglio, quando sarà proclamato il vincitore del contest al Conad Superstore in via Ugo La Malfa.

Lo chef entrerà a far parte della squadra italiana in gara al Campionato del mondo di cous cous che si svolgerà a San Vito Lo Capo dal 26 al 28 settembre prossimi nell’ambito del Cous Cous Fest. Anche quest’anno Conad sarà tra i main sponsor del festival, con tante attività in programma per tutti i partecipanti: master class, cooking show e tante altre iniziative in un’area nuova che sarà completamente dedicata ad un viaggio alla scoperta della cultura del cibo, la Casa del cous cous Sapori e dintorni mediterranei, firmata Conad.