Quando un volo per Comiso passa da 900 a 1480 € con Aeroitalia. Così si perdono le occasioni. Una turista ci scrive

Quanto sta pesando la mancanza dei voli Ryanair da e per Comiso? Moltissimo, a sentire le lamentele degli ormai “ex” passeggeri e i turisti. Quello che poteva essere un volano per il turismo, un piccolo gioiellino del nostro territorio, ormai è ridotto soltanto all’ombra di sè stesso. E lo testimonia, ad esempio, la storia di una turista veneta che praticamente si è trovata impossibilitata a venire dalle nostre parti non solo perchè il suo volo Ryanair è stato cancellato, ma anche perchè l’alternativa è andare a Catania e farsi poi due ore di auto oppure ripiegare su Aeroitalia che però ha tariffe impossibili.

LA STORIA DI UNA TURISTA

Questa è la storia di una turista veneta che ha scritto al nostro giornale raccontandoci la sua storia:

“Ho trovato e conosciuto la zona di Donnalucata e Scicli tramite amici, e desideravo iniziare a visitare la Sicilia proprio da lì quest’estate.

Ad un tratto Ryanair mi manda l’avviso di cancellazione del volo, mi muovo per cercare l’alternativa ma non esiste, se non ripiegando su Catania, ma, sinceramente 2 ore di viaggio in auto, post aereo, non sarebbero molto “vacanziere” per noi.

Abbiamo due bimbi piccoli e due lavori impegnativi, per questa vacanza non volevamo fare “troppa strada”.

L’alternativa sembra essere solo Catania e poi l’auto, se la troviamo al noleggio.

Ho comunque riprovato a cercare un volo su Comiso, partendo da Bergamo, ma, malgrado non abbiamo problemi economici non riteniamo giusto che la differenza di costo di biglietto aereo sia così elevata”.



L’ALTERNATIVA….NON PROPRIO ECONOMICA

La nostra lettrice ci spiega esattamente quanto verrebbe a costare un volo con Aeroitalia:

“972 € 2 adulti, 1 figlio di 5 e uno di 3 anni con 4 valige da 20 kg (non male come cifra già così) mi rimborsano 900 €, prenotato ai primi di marzo, disdetta 21 aprile.

Con Aeroitalia e cambiando il giorno, partenza il giorno successivo, con annessi disguidi lavorativi…la cifra è 1423… mezzo stipendio in più?

Adesso, io posso anche fissarmi ed ostinarmi a volare su Comiso…ma mi sentirei alquanto sciocca, visto che si tratta di una vacanza e nessuno mi obbliga a venirci.

Che io ci venga o no è lo stesso, ma chi ha veramente bisogno di venire a Comiso e dintorni per motivi più seri…è giusto che da mattina a sera gli vengano chiesti 500 € in più?”